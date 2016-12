Netflix veranstaltet sein eigenes "Dinner for One"

© Netflix

Zum Jahreswechsel darf "Dinner for One" für viele nicht fehlen - diese deutsche Eigenart hat sich inzwischen auch bis zu Netflix herumgesprochen. Der Streamingdienst hat daher kurzerhand eine eigene Version des Sketches gedreht.

Für Millionen Zuschauer gehört "Dinner for One" zum Silvesterfest wie das nächtliche Feuerwerk. Es ist daher kein ungeschickter Schachzug von Netflix, den kultigen Sketch als Marketingmaßnahme neu aufzulegen - und ihn mit zahlreichen Serien-Charakteren des Streaminganbieters zu versehen.

Wie im Original sehen wir Miss Sophie und den trinkfreudigen Butler James. Doch anders als beim klassischen "Dinner for One", das der NDR vor mehr als 50 Jahren aufzeichnen ließ, kümmert sich James in der Netflix-Version nicht um das leibliche Wohl von Sir Toby, Mr. Pommeroy & Co., sondern um das von Saul Goodman, Frank Underwood und weiteren Serien-Stars.





Wer das Original weiterhin vorzieht, muss sich unterdessen noch bis Silvester gedulden. Dann werden die Dritten Programme den Sketch mit Freddie Frinton, May Warden und Heinz Piper wieder ein gutes Dutzend Mal ausstrahlen. Im Ersten läuft "Dinner for One" um 18:55 Uhr und 0:30 Uhr.