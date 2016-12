Christiane Ruff holt Martin Borowski zu ITV Studios

© itv

Von 1995 bis 2012 war Martin Borowski für Sony Pictures FFP tätig - mit Beginn des neuen Jahres wird er bei ITV Studios Germany in einer neu geschaffenen Position anheuern und dort mit Christiane Ruff auf eine gute Bekannte treffen.



© ITV Studios Germany

Christiane Ruff holt sich einen Vertrauten zu ITV Studios Germany: Vom 1. Januar 2017 an übernimmt Martin Borowski bei der Produktionsfirma den Posten des COO Business & Legal Affairs. In der neu geschaffenen Position berichtet der 53-Jährige, der zuletzt Mitgesellschafter und Co-Geschäftsführer bei der Lumatik Film und geschäftsführender Vorstand des Film- und Medienverbandes NRW war, direkt an die Geschäftsführerin.

"Ich freue mich sehr, mit Martin Borowski einen alten Weggefährten bei ITV Studios Germany begrüßen zu können", so Christiane Ruff über den Neuzugang. "Wir haben bereits in der Vergangenheit über 13 Jahre lang vertrauensvoll miteinander gearbeitet und ich bin mir sicher, dass Martin der richtige Mann ist, um die Geschäfte der ITV Studios Germany weiter auszubauen."

Die beiden kennen sich aus ihrer Zeit bei Sony Pictures FFP, wo Martin Borowski von 1995 bis 2012 tätig war, davon die letzten zwölf Jahre als Geschäftsführer und Vice President Business Affairs & Finance.