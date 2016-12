UFA Fiction sucht neue Partner für Hitler-Serie

© UFA

Die Produzenten von UFA Fiction wollen die Arbeit an der vierteiligen Serie "Hitler" auch ohne RTL fortsetzen. Jetzt soll das Projekt verstärkt als internationale Koproduktion umgesetzt werden - womöglich ein Stoff für Netflix & Co.?

Auch wenn RTL der Umsetzung einer Serie über das Leben des jungen Adolf Hitler nach langer Planungsphase eine Absage erteilt hat (DWDL.de berichtete), wollen die Produzenten ihre Arbeit an dem Projekt fortsetzen. "Die Produzenten der UFA Fiction respektieren die Entscheidung von RTL ausdrücklich, halten allerdings an der Fortsetzung ihrer Bemühungen um die Produktion einer vierteiligen Serie zu Adolf Hitler fest", erklärten die Geschäftsführer Benjamin Benedict und Joachim Kosack am Donnerstag.

"Aufgrund der herausragenden Drehbücher von Niki Stein und Hark Bohm als auch der enorm konstruktiven Zusammenarbeit mit einem weltweiten Beraterzirkel von bedeutenden Historikern, wie beispielsweise Prof. Thomas Weber, sind wir nach wie vor von der Wichtigkeit, Notwendigkeit und Qualität sehr überzeugt", betonten die Produzenten, die das Projekt nun verstärkt in einer internationalen Koproduktion aufbauen und auch gezielt Dienstleister großer internationaler Plattformen ansprechen wollen.

"Das Projekt wird von unserer Seite ohne jeden Abstrich mit gleicher Energie weiterverfolgt", stellten Benedict und Kosack klar. Will heißen: Auch Streamingdienste wie Netflix und Amazon kommen für die Realisierung der Serie in Frage, die in Koproduktion mit Beta Film entstehen soll. In der "FAZ" hatte RTL-Programmgeschäftsführer Frank Hoffmann jüngst den Rückzieher seines Senders angekündigt. "Wir haben aktuell sechs neue Dramaserien in der Pilotierung, denn unser Bedarf an eigenen, exklusiven Serien ist groß. Von der Hitler-Serie haben wir uns aber verabschiedet", sagte er.

Gleichzeitig lobte Hoffmann die Arbeit an der Serie. "Das Drehbuch ist hervorragend. Ich würde mich sehr freuen, wenn irgendwo anders etwas daraus entsteht. Dafür drücke ich allen Partnern des Projekts die Daumen." Nun bleibt also abzuwarten, ob es UFA Fiction tatsächlich gelingen wird, einen zugkräftigen Partner für die ambitionierte Serie zu finden. An Kontakten mangelt es den Produzenten freilich nicht - und durch die inzwischen beschlossene Fortsetzung von "Deutschland 83" bestehen bereits Kontakte zu Amazon.

Der Stoff der Serie basiert in weiten Teilen auf Thomas Webers vor wenigen Jahren erschienenem Buch "Hitlers erster Krieg". Jede der vier Folgen beleuchtet ein Kapitel in der Geschichte von Hitlers Aufstieg - vom Ende des Ersten Weltkriegs bis zum Holocaust und dem Zweiten Weltkrieg.