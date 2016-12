Weitere Ausdehnung von "Let's dance" in Sicht?

© RTL / Stefan Gregorowius

Mit weit mehr als vier Millionen Zuschauern zählt "Let's dance" seit vielen Jahren zu den verlässlichsten Quotenbringern von RTL. Für die zehnte Staffel denkt der Sender laut "Bild" offenbar über eine weitere Ausdehnung nach.

Die RTL-Tanzshow "Let's dance" mit Sylvie Meis und Daniel Hartwich könnte im kommenden Jahr länger ausfallen als jemals zuvor. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll die zehnte Staffel bereits am 24. Februar anlaufen und damit früher als in der Vergangenheit. Das hängt dem Bericht zufolge damit zusammen, dass RTL die Tanz-Paare erstmals in einer Auftaktshow vorstellen will - und zwar bevor sie mit dem vierwöchigen Training beginnen.

Mit der Einführung einer solchen Ausgabe würde sich RTL am britischen Original orientieren, in dem die Paarungen stets einige Wochen vor Beginn der eigentlichen Staffel in einer separaten Sendung verkündet werden. Laut "Bild" will RTL während der Trainingszeit auf "Best of"- und Spezial-Ausgaben setzen, ehe die eigentliche Staffel mit dem Tanzwettbewerb startet.

Auf DWDL.de-Nachfrage hielt sich eine RTL-Sprecherin noch bedeckt. "Wie die Planungen zur Jubiläumsstaffel von 'Lets dance' aussehen, werden wir im neuen Jahr bekannt geben", sagte sie. RTL hatte seine Tanzshow schon in den beiden vergangenen Staffeln deutlich ausgedehnt: Mit zuletzt 14 prominenten Teilnehmern streckte der Kölner Sender seinen Dauerbrenner bereits auf zwölf Wochen.

Den Quoten schadete dieser Schritt übrigens nicht: Mit rund viereinhalb Millionen Zuschauern sowie mehr als 18 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erwies sich die von Seapoint in Zusammenarbeit mit Tower Productions hergestellte Show auch in diesem Jahr wieder als Quotengarant für RTL. Die Versuchung, weitere Ausgaben zu produzieren, erscheint aus Sicht des Senders daher durchaus nachvollziehbar.