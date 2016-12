RTL II You setzt Serie "Teen Wolf" nahtlos fort

© RTL II

Nachdem die Mystery-Serie "Teen Wolf" für das Hauptprogramm kein Erfolg war, hat sich "Teen Wolf" mittlerweile beim Online-Sender RTL II You eingenistet. Nach dem Finale der vierten Staffel geht es dort nun nahtlos mit der fünften Staffel weiter.

Bei RTL II fand die US-Serie "Teen Wolf" am für Serien auch nicht unbedingt geeigneten Samstagabend nur wenig Zuspruch, sodass die vierte Staffel im Herbst bereits ins Online-Programm von RTL II You ausgelagert wurde. Nachdem die vierte Staffel dort an Weihnachten endete, schiebt der Ableger die neuen Folgen nun rasch hinterher: Bereits ab dem Neujahrstag wird "Teen Wolf" bei RTL II You fortgesetzt.

Dier fünfte Staffel von "Teen Wolf" wird bei RTL II You damit wie in der Vergangenheit wieder sonntags gesendet, bekommt allerdings eine neue Sendezeit. "Teen Wolf" läuft fortan immer erst um 23:15 Uhr. Wie bereits bei den vergangenen Folgen, wird es sich trotz der späteren Sendezeit auch weiterhin um Doppelfolgen handeln, die wöchentlich gesendet werden sollen. Die fünfte Staffel umfasst zwanzig Folgen. Eine weitere Staffel lief im November in den Staaten an – dabei handelt es sich allerdings um die finalen Folgen.

In der fünften Staffel bereiten sich Scott, Stiles, Lydia, Kira und Malia auf ihr letztes Jahr an der Beacon Hills Highschool vor und machen sich Gedanken über ihre Zukunft. Die Möglichkeit, dass sie künftig verschiedene Wege gehen und sich aus den Augen verlieren könnten, macht vor allem Stiles zu schaffen. Sie ahnen nicht, dass das schon passieren könnte, noch bevor sie ihren Abschluss gemacht haben. Dabei treffen sie auf neue Feinde, welche die Regeln, die bisher die übernatürliche Welt im Gleichgewicht gehalten haben, verändern. Außerdem wollen sie Scott und seine Freunde gegen ihren bisher größten Feind ausspielen.