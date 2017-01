Sat.1 setzt "Hawaii Five-0" nach langer Pause fort

© 2014 CBS Broadcasting Inc.

Anfang Februar startet Sat.1 bekanntlich die neue US-Serie "Lethal Weapon". Am gleichen Abend gibt's zudem ein Wiedersehen mit "Hawaii Five-0" - nach langer Pause meldet sich die Serie somit auf einem neuen Sendeplatz zurück.

Mehr als ein Jahr liegt die Ausstrahlung der bislang letzten Folge von "Hawaii Five-0" in Sat.1 zurück. Der Sender hat sich somit also erstaunlich lange Zeit gelassen für die Fortsetzung der Krimiserie. Jetzt steht ein Ausstrahlungstermin für die neuen Folgen fest - für einen Sendeplatz um 20:15 Uhr reicht es nach den zuletzt eher durchwachsenen Quoten fortan allerdings nicht mehr.

Stattdessen setzt Sat.1 die fünfte Staffel von "Hawaii Five-0" ab dem 6. Februar jeweils montags um 22:10 Uhr in Doppelfolgen fort. Die US-Serie übernimmt damit den Sendeplatz von "Elementary" und "Castle" und läuft im Anschluss an den Serien-Neustart "Lethal Weapon", der an diesem Abend seine Premiere feiert, sowie eine Folge von "Navy CIS: L.A.".

Insbesondere auf "Lethal Weapon" setzt Sat.1 große Hoffnungen. Die Serie, die auf der gleichnamigen Film-Reihe basiert und zunächst für ProSieben angekündigt worden war, erwies sich in den USA zwar nicht als der erhoffte Quotenkönig, fährt dort aber solide Werte ein. Das wäre angesichts der derzeit zumeist mauen Serien-Quoten auch für Sat.1 ein schöner Erfolg.