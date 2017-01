Bombendrohung: MDR-Funkhaus in Halle geräumt

© MDR/Martin Jehnichen

Mehrere Radiowellen des MDR mussten an Neujahr zeitweise ein Notprogramm senden, nachdem die Hörfunkzentrale in Halle (Saale) von Polizei und Feuerwehr geräumt wurde. Zuvor war bei Jump eine Bombendrohung eingegangen.

Turbulenter Jahresstart für den MDR: Die MDR-Hörfunkzentrale in Halle ist am Neujahrstag nach einer Bombendrohung geräumt worden. Wie Mitarbeiter von MDR Aktuell mitteilten, sei gegen Mittag eine Bombendrohung beim Radiosender Jump eingegangen, der - wie alle zentralen Radioprogramme des MDR - in der sachsen-anhaltinischen Stadt seinen Sitz hat.

Nach Angaben des Senders wurden sämtliche Mitarbeiter um kurz nach 13 Uhr aufgefordert, das Haus zu verlassen. Aus diesem Grund mussten sowohl Jump als auch MDR Aktuell, MDR Kultur, Sputnik auf das Programm von Radio Sachsen-Anhalt oder separate Notprogramme zurückgreifen. Polizei und Feuerwehr rückten während dieser Zeit aus, um die Hörfunkzentale mit Hunden nach möglichem Sprengstoff zu durchsuchen.

MDR-Funkhaus in #Halle wegen Bombendrohung evakuiert - zurzeit läuft ein Notprogramm. Wir bitten um Ihr Verständnis. — MDR Aktuell (@MDRaktuell) 1. Januar 2017

Später gab es allerdings Entwarnung: Nachdem im Funkhaus keine Bombe gefunden wurde, nahmen die Radiosender am Nachmittag wieder ihren gewohnten Sendebetrieb auf.