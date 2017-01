"Beste Show der Welt" setzt auf Kalkofe als TV-Kritiker

© ProSieben

Wenn sich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf Anfang Februar zum dritten Mal bei ProSieben um "Die beste Show der Welt" duellieren, dann wird auch Oliver Kalkofe mit dabei sein. Der Satiriker übernimmt die Rolle des TV-Kritikers.

Nach zwei erfolgreichen Ausgaben wollen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf auch im neuen Jahr wieder "Die beste Show der Welt" ausfindig machen. Die nächste Folge des Show-Wettstreits findet am Samstag, den 4. Februar um 20:15 Uhr bei ProSieben statt. Neben Moderatorin Jeannine Michaelsen wird dann auch Oliver Kalkofe mit dabei sein, der jede der acht vorgestellten Show als Kritiker bewerten wird.

Erneut wird das Moderatoren-Duo in acht eigenständigen Shows in der Show um die Gunst des Publikums buhlen. Im Wechsel präsentieren Winterscheidt und Heufer-Umlauf ihre ganz eigenen Vorstellungen von erstklassigem Entertainment, bevor das Studio-Publikum per Fernbedienung über Hit, Flop oder vorzeitige Absetzung entscheidet. Die Show mit der höchsten Einschaltquote wird dann "Die beste Show der Welt".

Aber auch "Die beste Show der Welt" kann sich über gute Quoten freuen: Mit im Schnitt mehr als 16 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erwies sich das Format im vorigen Jahr als schöner Erfolg für ProSieben. Zuletzt hatte es mit "My Idiot Friend" sogar eine erste Show-Auskoppelung gegeben, die im Anschluss an "The Voice of Germany" zu sehen war - im Idealfall dient die Produktion von Florida TV somit auch als Innovationsmotor für den Sender selbst.

Nach zwei Siegen fühlt sich Winterscheidt indes schon vor der Ausstrahlung der nächsten Ausgabe als Gewinner. "Die Zeitungen sollen schon mal folgende Schlagzeile vorbereiten: 'Er kam, sah und siegte!'" Und Heufer-Umlauf scherzt: "Ich empfehle Ihnen für die Dauer der Show alle Ihre 26 Sinne beisammen zu haben. Sie werden jeden einzelnen brauchen, teilweise auch alle gleichzeitig. Ältere Leute - über 49 Jahre - bitten wir die Sendung nur in Begleitung ihrer jüngeren Verwandten anzusehen. Nicht böse sein, aber sonst bringt es für die Quote nichts. Zeitgleich zur Sendung bieten wir im ARD-Teletext außerdem eine Legende aller Referenzen zum Live-Mitlesen an. Die ganze Familie ist also herzlich willkommen."