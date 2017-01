"Kikaninchen" hoppelt nun auch an den Kiosk

© obs/Egmont Ehapa Media GmbH

Das "Kikaninchen", Namensgeber und Hauptcharakter des Vorschulprogramms des Kika, erhält einen Print-Ableger. Vier mal jährlich wird Egmont Ehapa künftig ein Magazin an den Kiosk bringen.

"Dibedibedab". Mit diesem Wort begrüßt das "Kikaninchen" schon seit über sieben Jahren die ganz jungen Zuschauer zum Vorschulprogramm im Kika - und künftig auch am Kiosk. Am 3. Januar bringt Egmont Ehapa Media zum ersten Mal das gleichnamige Print-Magazin für die Zielgruppe der 3- bis 6-Jährigen sowie deren Eltern an den Kiosk, weitere Ausgaben sollen alle drei Monate folgen. Wer sie erwerben will, muss dafür 3,50 Euro berappen.

Mit dem Heft sollen Vorschulkinder zum Mitmachen animiert werden - sei es bei Rätseln, durch Malseiten oder durch "altersgerechte Anleitungen zum motorischen Umgang mit Buntstift, Schere und Kleber". Auch Zahlen, Laute und Buchstaben sollen den jungen Leserinnen und Lesern näher gebracht werden. Dazu kommen Vorlesegeschichten, in denen es vor allem um das Thema Freundschaft und das Anregen der eigenen Fantasie geht. In jeder Ausgabe werden auch Kinderserien aus der Kikaninchen-Sendestrecke im TV aufgegriffen. Den Anfang machen "Ene Mene Bu" und "JoNaLu".