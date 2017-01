Die dpa holt sich Sport-Verstärkung vom SID

© dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH/Marcel Kusch

Holger Schmidt wird zum 1. März neuer Leiter des dpa-Sportbüros in Düsseldorf, das hat die Nachrichtenagentur nun bekannt gegeben. Bislang arbeitete er für den Sport-Informationsdienst (SID) und war bei allen Welt- und Europameisterschaften seit 2002 mit dabei.