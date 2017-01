"Will & Grace"-Revival offenbar schon fix

© Universal Television

Schon seit Wochen wird darüber spekuliert, nun ist offenbar alles klar: "Will & Grace" dürfte im kommenden Jahr auf die Bildschirme zurückkehren. Das hat nun der Schauspieler Leslie Jordan in einem Interview verraten. NBC will das noch nicht kommentieren.

Bereits seit Wochen gibt es Gerüchte rund um ein mögliches "Will & Grace"-Comeback. Debra Messing, Eric McCormack, Megan Mullally und Sean Hayes standen bereits im Oktober für eine zehnminütige Episode zum Thema US-Präsidentschaftswahl vor der Kamera, seitdem gibt es offenbar Gespräche mit NBC über ein Revival der Serie, die zwischen 1998 und 2006 beim Sender zu sehen war und unter anderem mit dem Emmy als beste Comedyserie geehrt wurde.

Nun hat der Schauspieler Leslie Jordan in einem Interview mit dem Radiosender KPBS gesagt, dass das Comeback bereits beschlossene Sache ist. Demnach soll es zehn neue Folgen der Sitcom geben, die in der kommenden TV-Saison zu sehen sein werden. Die Dreharbeiten dafür sollen im Juli beginnen. Jordan ist bekannt durch seine Rolle als Beverly Leslie in der Sitcom und wurde dafür auch mit dem Emmy ausgezeichnet. NBC selbst wollte sich bislang nicht zu den Aussagen des Schauspielers äußern, eine offizielle Bestätigung des Senders steht damit weiterhin aus.