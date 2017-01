Alexandra Kröber wird "nano"-Moderatorin

© 3sat/Jana Kay

3sat erweitert das Moderatorenteam seines Wissenschaftsmagazins "nano": Ab dem 16. Januar steht auch Alexandra Kröber regelmäßig für das Format vor der Kamera. Zuvor arbeitete sie bereits als Reporterin für das "Frühstücksfernsehen" von Sat.1.

Erst im Dezember ist bekannt geworden, dass 3sat gleich drei Moderatoren seiner "Kulturzeit" austauscht (DWDL.de berichtete). Nun stehen auch Veränderungen beim Wissenschaftsmagazin "nano" an: Wie der Sender in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, wird Alexandra Kröber ab sofort das Moderatorenteam der Sendung verstärken. Ihren ersten Einsatz hat sie am 16. Januar. Das Magazin läuft montags bis freitags ab 18:30 Uhr.

Neben Kröber werden Kristina zur Mühlen, Ingolf Baur, Stefan Schulze-Hausmann und Yve Fehring auch weiterhin für das Magazin vor der Kamera stehen. 2016 unterstützte Kröber schon einmal das Moderatorenteam der Sendung, nun wird sie zu einem festen Bestandteil. Kröber studierte Kunstgeschichte, Germanistik und Sozialpädagogik und nahm Schauspielunterricht und Moderationstraining.

Als Reporterin stand sie bereits für das "Frühstücksfernsehen" von Sat.1 vor der Kamera, außerdem präsentierte die Reporterin die "nano"-Rubrik "Wie jetzt?!". Über ihren neuen Job sagt sie: "Lernen heißt für mich auch, immer wieder an den eigenen Vorstellungen zu rütteln, seinen Standpunkt zu ändern, offen für Neues zu sein. Nicht nur der Zuschauer, auch ich gehe am Ende einer 'nano'-Sendung mit neuen Erkenntnissen nach Hause."