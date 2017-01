Böhmermann: Auswärtiges Amt muss Auskunft geben

© Screenshot ZDFneo

Laut dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg muss das Auswärtige Amt Medien Auskunft darüber geben, weshalb die Bundesregierung Ermittlungen gegen Jan Böhmermann möglich gemacht hat. Auch Böhmermann wollte das wissen.

Die Geschichte rund um das Schmähgedicht von Jan Böhmermann ist mittlerweile etliche Male erzählt worden. Wegen eines alten Paragraphen im Strafgesetzbuch verlangte der türkische Präsident Erdogan auch Ermittlungen wegen der Beleidigung eines ausländischen Staatsoberhauptes. Dafür musste allerdings die Bundesregierung grünes Licht geben, was sie auch tat. Damals hieß es, die Justiz müsse entscheiden, ob das Schmähgedicht rechtens war oder nicht. Das Verfahren ist mittlerweile eingestellt worden, auch eine Beschwerde Erdogans blieb ohne Erfolg (DWDL.de berichtete).

Doch die juristischen Auseinandersetzungen gehen weiter: Der "Tagesspiegel" wollte vom Auswärtigen Amt wissen, welche internen Entscheidungen und rechtlichen Einschätzungen der Bewertung des Falls zugrunde lagen. Mitte des Jahres wehrte sich das Auswärtige Amt noch mit der Begründung, Böhmermann habe ein berechtigtes Interesse daran, "keiner Vorverurteilung ausgesetzt zu sein". Böhmermann gab dann allerdings selbst schriftlich zu Protokoll, er würde auch gerne mehr über die internen Vorgänge wissen.

Nun hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entschieden, dass das Auswärtige Amt Medien Auskunft über seine rechtliche Einschätzung in dem Fall geben muss. "Soweit sich das Auswärtige Amt wegen der Pflicht zur Wahrung der Unschuldsvermutung von Herrn Böhmermann an einer Auskunftserteilung gehindert sieht, greift dies nicht mehr durch, nachdem dieser schriftlich auf einen entsprechenden Schutz verzichtet hat und das staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren eingestellt worden ist", so die Richter nun. Das Auswärtige Amt ist nun verpflichtet, die Auskunft zu erteilen. Wann die Bundesbehörde dem nachkommen wird, ist noch nicht bekannt. Dazu machten die Richter auch keine Vorgaben.