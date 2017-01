RTL Crime bringt "Walker, Texas Ranger" zu Ende

© RTL Crime

Na sowas: RTL Crime hat ein Herz mit den Fans von Chuck Norris und zeigt die letzte Staffel von "Walker, Texas Ranger" demnächst in deutscher Erstausstrahlung - knapp 16 Jahre nach dem Ende der Serie. Ende Februar geht's los...

Kaum zu glauben, aber wahr: Knapp 16 Jahre nach dem offiziellen Serienende in den USA sind hierzulande noch immer nicht alle Folgen der Kult-Serie "Walker, Texas Ranger" mit Chuck Norris in der Hauptrolle ausgestrahlt worden. Das will RTL Crime demnächst ändern: Ab dem 24. Februar nimmt der Pay-TV-Sender die 24 nie in Deutschland gesendeten Folgen als Erstausstrahlung ins Programm.

RTL Crime zeigt die Serie, in der Norris in der Rolle des Texas Rangers Cordell Walker zu sehen ist, jeweils freitags um 21:00 Uhr. Während in den USA die achte Staffel als letzte bezeichnet wird, ist dies in Deutschland mit Staffel 9 der Fall. Grund hierfür ist die unterschiedliche Zählweise der Episoden. So wurden die drei Pilotfolgen damals in Deutschland als erste Staffel ausgewiesen, während sie in den USA nicht den Staffeln zugeordnet wurden. Die Gesamtanzahl der ausgestrahlten Folgen ist in beiden Fällen jedoch die gleiche.

"Walker, Texas Ranger" wurde in den 90er Jahren ebenso wie Hauptdarsteller Chuck Norris, der zuvor neben Bruce Lee bereits die Kinoleinwände eroberte, zum Kult. Bis heute ist Chuck Norris ein Inbegriff von Unbesiegbarkeit und Überlegenheit in allen Belangen - Kurzwitze wie "Chuck Norris isst keinen Honig - er kaut Bienen" machen nach wie vor die Runde. Umso überraschender, dass in Deutschland bis heute so viele Folgen auf ihre TV-Ausstrahlung warten.

Die Serie spielt in den Straßen von Dallas, wo Texas Ranger Cordell Walker zusammen mit James Trivette (Clarence Gilyard Jr.) für Gerechtigkeit sorgt. Hilfe bekommen sie dabei auch von der stellvertretenden Bezirks-Staatsanwältin Alex Cahill (Sheree J. Wilson). Ebenfalls mit von der Partie: Walkers Freund und Mentor C.D. Parker (Noble Willingham), ein ehemaliger Texas Ranger und mittlerweile Saloon-Besitzer, der ihm bei seinen oftmals schwierigen Fällen mit Rat und Tat zur Seite steht.