Sanierung: ZDF-Mitarbeiter ziehen ab Herbst um

© ZDF

Weil im Herbst das Hochhaus auf dem Mainzer Lerchenberg saniert wird, müssen die Mitarbeiter in provisorische Büros ziehen. Bis 2020 sollen sich die Bauarbeiten ziehen. Auf absehbare Zeit droht dem Gebäude sogar die Kernsanierung.

In den kommenden Jahren werden viele ZDF-Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz räumen und umziehen - zumindest vorübergehend. So startet im Herbst die Hauptphase der Brandschutzsanierung im 14-stöckigen Hochhaus auf dem Lerchenberg. Dann werden Decken und Böden aufgerissen, Kabel erneuert und Brandschutztüren eingebaut. Bis 2020 sollen die Bauarbeiten andauern, das bestätigte Roland Streit, Leiter des ZDF-Geschäftsbereichs Gebäudemanagement, der "Allgemeinen Zeitung".

Mehr als 1.000 Mitarbeiter des ZDF werden dann nach und nach ihre Büros verlassen und in provisorische Container-Arbeitsplätze ziehen. Los geht es mit der Programmdirektion unter Norbert Himmler, dem Justiziariat sowie dem Marketing, die in die vorübergehend errichteten Büros ziehen werden. Laut "Allgemeiner Zeitung" folgt Intendant Thomas Bellut im Jahr 2019.

"Der Brandschutz ist auch in anderen Gebäuden im Sendezentrum ein Thema", sagt Streit. Auch im Sendebetriebsgebäude, in dem die Studios untergebracht sind, müsse man brandschutztechnisch nachrüsten. Damit will man 2021 starten, betroffen sein werden davon aber ebenfalls rund 1.200 Mitarbeiter. In die Sanierung des Hochhauses fließt jetzt laut Streit ein zweistelliger Millionenbetrag. Dennoch reiche das nur, um die gesetzlichen Auflagen zu erfüllen, große Umbaumaßnahmen wird es nicht geben. Laut dem internen ZDF-Mitarbeitermagazin, aus dem die "Allgemeine Zeitung" zitiert, droht dem Gebäude in 15 bis 20 Jahren eine Kernsanierung. Dann dürften die Umzüge in Container-Büros noch umfassender ausfallen.