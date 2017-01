"The Man in the High Castle" erhält dritte Staffel

© Amazon

Amazon schickt seine Eigenproduktion "The Man in the High Castle" in eine dritte Staffel, noch in diesem Jahr soll es neue Folgen der Serie zu sehen geben. Erst kurz vor Weihnachten wurde die zweite Staffel veröffentlicht, in wenigen Tagen gibt es diese auch auf deutsch.

"The Man in the High Castle" bleibt weiterhin eines der wichtigsten Fiction-Aushängeschilder von Amazon, erst seit dem 16. Dezember ist die zweite Staffel der Serie in der US-Originalfassung beim Streamingdienst des US-Riesen zu sehen. Am 13. Januar werden die Folgen auch in der deutschen Synchronfassung zur Verfügung gestellt. Und nun hat Amazon angekündigt, dass die Serie eine dritte Staffel erhalten wird. Der erste Teil dieser Staffel soll Ende des Jahres seine Premiere feiern, Anfang 2018 folgt Teil zwei.

Eric Overmyer (Treme, Bosch, The Affair) fungiert bei der neuen Staffel als Showrunner und Executive Producer. Entwickelt wurde das Amazon Original von Frank Spotnitz, der während der Dreharbeiten zur zweiten Staffel aufgrund von kreativen Differenzen mit Amazon das Projekt als Showrunner verließ.

"Die Erforschung von Charakteren an einem dunklen Punkt der Menschheitsgeschichte hat bereits unglaubliche Geschichten für zwei Staffeln geboten und ist noch immer aktuell", sagt Joe Lewis, Head of Comedy und Drama der Amazon Studios. "Eric und sein Team leisten unglaubliche Arbeit das Seelenleben derer zu schreiben, die darum kämpfen, in einer schlechten Welt Gutes zu tun. Wir freuen uns sehr darauf, unseren Kunden 2017 die dritte Staffel zur Verfügung stellen zu können."