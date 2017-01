RTL II verkuppelt alleinerziehende Eltern im Urlaub

© RTL II

Dating ist eine der Programmfarben, die RTL II in diesem Jahr verstärkt in den Fokus nehmen will. Den Anfang macht das Format "All Inclusive", in dem alleinerziehende Mütter und Väter verkuppelt werden sollen. Los geht's am Valentinstag

Drei neue Datingformate hat RTL II für die kommenden Monate angekündigt. Dazu gehört "Wirt sucht Liebe" - also ein Art "Bauer sucht Frau" für Gastronomen. In "Undressed" dürfen sich die Partner in spe schonmal nackt betrachten. Den Anfang macht am 14. Februar - passenderweise also am Valentinstag - das Format "All Inclusiv - Mit Kind und Koffer zur neuen Liebe".

15 alleinerziehende Mütter und Väter erhalten darin nach jahrelangem Single-Dasein die Chance, sich während eines Urlaubs in Südspanien neu zu verlieben. 14 Tage verbringen sie gemeinsam in einem Vier-Sterne-Hotel - und das natürlich nicht allein, sondern mitsamt ihrer Kinder, die in Sachen Parnterwahl ein Wörtchen mitzureden haben. Sie kommentieren dabei nicht nur das Flirtverhalten ihrer Eltern, sondern haben auch noch den ein oder anderen Tipp parat, wie man bei der Partnersuche besser punkten kann oder welches Outfit doch besser im Schrank bleibt.

Pro Tag entscheidet einer der 15 Kandidaten als „Datemaster“, wer heute wen im Rahmen von Familien- und Einzeldates näher kennenlernt. Nach 14 Tagen unter Palmen zeigt sich schließlich, wem der Urlaub das erhoffte Liebesglück beschert hat und wer die Rückreise als Single antritt. Produziert wird "All Inclusive" von Sagamedia. RTL II zeigt sechs Folgen ab dem 14. Februar immer dienstags um 20:15 Uhr.