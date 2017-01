Eurosport 1 HD und DMAX HD bald auch via Antenne

© Eurosport

Auch wer sein TV-Signal via Antenne empfängt, muss künftig nicht auf Bilder der Olympischen Spiele in HD verzichten: Discovery hat sich mit Media Broadcast geeinigt: Ab Ende März sind Eurosport 1 HD und DMAX HD Teil des DVB-T2-Angebots freenet TV

Discovery Networks Deutschland und Media Broadcast haben sich auf eine Verbreitung der HD-Versionen von Eurosport 1 und DMAX im neuen DVB-T2-Angebot freenet TV geeinigt. Das ist derzeit noch im abgespeckten Testbetrieb mit einigen wenigen Kanälen, wird am 29. März dann aber deutschlandweit zum 29. März 2017 an den Start gehen, das bisherige DVB-T-Angebot wird dann abgeschaltet. Insgesamt soll freenet TV dann rund 40 öffentlich-rechtliche und private Programme in HD umfassen. Für den Empfang der privaten Sender werden nach einer kostenlosen Testphase künftig allerdings 69 Euro pro Jahr fällig.

"Nach langjähriger Partnerschaft bei DVB-T ist es für uns ein logischer Schritt, mit unseren Sendermarken auch bei DVB-T2 HD dabei zu sein. Damit können wir im gesamten Bundesgebiet noch mehr Zuschauern in noch mehr Haushalten unser hochqualitatives Portfolio in HD anbieten", so Alberto Horta, stv. Geschäftsführer & VP Strategy & Commercial Development Discovery Networks Deutschland.

"Wir freuen uns über die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit unserem starken Partner Discovery bei freenet TV. Eurosport 1 HD und DMAX HD sind zwei zugkräftige, attraktive Sendermarken, die den Nutzern unseres neuen terrestrischen TV-Angebotes echten Mehrwert bieten. Gerade internationalen Spitzensport erwarten Zuschauer heute in der bestmöglichen Full-HD-Auflösung, und die können nur wir mit freenet TV bieten", sagt Holger Meinzer, Chief Commercial Officer B2B bei Media Broadcast.