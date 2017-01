Sony: Termin für "Lifjord"-Fortsetzung steht fest

© Eirik Evjen / Miso Film Norge

Mit "Lifjord - Der Freispruch" kommt eine sehenswerte Serie aus Norwegen. Für die zweite Staffel steht inzwischen ein Ausstrahlungstermin fest: Ab Ende März können die Zuschauer im Sony Channel erfahren, wie die Geschichte weitergeht.

Der Sony Channel wird in diesem Jahr auch die zweite Staffel von "Lifjord - Der Freispruch" ausstrahlen. Die neuen Folgen der gefeierten norwegischen Serie laufen ab dem 30. März jeweils donnerstags um 22:00 Uhr und damit etwas später als zuletzt. Wer die erste Staffel verpasst, kann diese außerdem ab dem 1. März noch einmal nachholen - zumindest sofern man Kunde von Unitymedia und Vodafone ist, die die Serie in ihre Videotheken aufnehmen werden.

Dank eines gelungenen Cliffhangers verspricht auch die "Lifjord"-Fortsetzung spannend zu werden. Aksel Borgen (Nicolai Cleve Broch), der bislang viele Höhen und Tiefen durchlebte, kann zunächst aufatmen, weil der Mörder seiner Jugendfreundin endlich gefunden scheint. Doch als dieser später sein Geständnis widerruft und seine Frau Eva (Lene Endre, "Verblendung") ihn deckt, wird Aksel das Ausmaß der Verschwörung gegen ihn klar.

In Norwegen kam die Serie zuletzt unverändert gut an: Mit 40,1 Prozent Marktanteil haben die ersten beiden Folgen der zweiten Staffel den Rekord von Staffel 1 bereits gebrochen. Aber auch in Schweden erwies sich "Lifjord - Der Freispruch" als großer Erfolg.

Unterdessen hat der öffentlich-rechtliche Spartensender One die Ausstrahlung einer norwegischen Serie in Aussicht gestellt, die schon jetzt beim Jugendangebot funk zum Abruf bereitsteht. Ab dem 17. Februar läuft bei One jeweils freitags um 21:00 Uhr das Drama "Young and Promising" mit gleich drei Folgen am Stück. In der Serie geht es um Elise ("Siri Seljeseth), die von Los Angeles nach Oslo zurückkehren muss, um ihr USA-Visum zu verlängern, weil sie sich in den Staaten eine Karriere als Stand-up-Komikerin aufgebaut hat. Auf einer "Welcome Back"-Party kommt schließlich aber alles anders.