Arabischer DW-Sender weiter in Europa zu sehen

© DW

Seit Dezember 2015 können Fernsehzuschauer den Kanal DW Arabia 2 via Astra 1M in Westeuropa empfangen. Nun haben sich die DW und der Satellitenbetreiber SES auf eine Verlängerung der kostenlosen Übertragung geeinigt. Auch ARD und ZDF sind mit im Boot.

Die Flüchtlingsbewegung im Sommer 2015 stellt die deutsche Gesellschaft bis heute vor große Herausforderungen. Um einen Teil zur Integration beizutragen, ist seit Dezember 2015 auch der Kanal DW Arabia 2 via Astra 1M in Westeuropa zu empfangen - also auch für Flüchtlinge in Deutschland. Möglich wurde das durch eine Kooperation zwischen der Deutschen Welle und dem Satellitenbetreiber SES, der damals eine einjährige, kostenlose Übertragung des Senders zusicherte. Und nun haben sich Sender und SES auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit bis Ende 2017 geeinigt.

DW Arabia 2 wird also auch weiterhin in Deutschland zu empfangen sein. Das arabische Programm wurde in den vergangenen Monate sukzessive durch Zulieferungen von ARD und ZDF ausgebaut - und die Öffentlich-Rechtlichen sind auch weiterhin mit an Bord. So stellen die ARD-Landesrundfunkanstalten Sendungen wie die "Lindenstraße", "Die Sendung mit der Maus" und "Wissen macht Ah!" zur Verfügung. Vom ZDF kommen unter anderem "Logo" und "Pur+".

"Wir freuen uns, dass wir unsere Zusammenarbeit mit der Deutschen Welle fortsetzen und weiter zur Ausstrahlung beitragen können", sagt Norbert Hölzle, Geschäftsführer von SES Astra Deutschland. "Die Deutsche Welle leistet mit diesem Programm einen wichtigen und anerkennenswerten Beitrag zur Information und Integration von Menschen, die zu uns gekommen sind, um ein neues Leben aufzubauen und die deshalb unsere Sprache und Kultur kennenlernen und erlernen. Information fördert Verständnis und baut Brücken, Bildung vermittelt Sprachkenntnisse und kulturelle Werte."

DW-Intendant Peter Limbourg spricht von einer "wichtigen politischen Botschaft in unruhigen Zeiten". Limbourg: "Mit DW Arabia 2 bauen wir eine Brücke zu den Programmen der öffentlich-rechtlichen Inlandssender. Wenn das Angebot Ende 2017 ausläuft, werden viele der Flüchtlinge bereits in der Lage sein, die deutschsprachigen TV-Angebote von ARD und ZDF zu verfolgen."