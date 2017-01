"Gefragt - gejagt" bekommt seine erste Jägerin

© ARD/Uwe Ernst

Premiere bei "Gefragt - gejagt": In der kommenden Woche will es erstmals eine "Jägerin" mit den Quiz-Kandidaten von Alexander Bommes aufnehmen. Zunächst soll die 62-Jährige in drei Ausgaben der Vorabendshow zu sehen sein.

Mehr als vier Jahre nach Ausstrahlung der ersten Folge bekommen es die Kandidaten bei "Gefragt - gejagt" demnächst mit einer "Jägerin" zu tun. Wie ein Sendersprecher gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte, wird Grazyna Werner in der kommenden Woche ihren Einstand in der erfolgreichen Vorabend-Quizshow des Ersten feiern. Demnach sind zunächst testweise drei Auftritte geplant.

Ihren ersten Auftritt hat Werner demnach am 11. Januar, weitere Einsätze sind für den 24. Januar und den 7. Februar vorgesehen. Die 62-Jährige ist Mitglied im Deutschen Quizverein und wird bei "Gefragt - gejagt" als "Gouverante" zu sehen sein. Im wahren Leben arbeitet sie als Dozentin und Autorin und spricht neben ihrer Muttersprache auch Deutsch, Französisch, Russisch, Spanisch, Englisch und Italienisch.

Die frankophile Polin hat einen Magister für Germanistik und ist als Dolmetscherin für Strafgefangene im Einsatz. Privat entspannt Grazyna Werner übrigens bei der Seidenmalerei und hält sich mit Langstreckenschwimmen fit - einen langen Atem wird sie künftig also auch in der Produktion von ITV Studios Germany beweisen müssen.

Wie es sich im Studio von "Gefragt - gejagt" anfühlt, weiß die neue Jägerin übrigens nur allzu gut: Vor knapp zwei Jahren war sie nämlich schon einmal als Kandidatin bei Alexander Bommes zu Gast, ging damals im Finale zusammen mit ihren Mitstreitern allerdings leer aus. Während Grazyna Werner hierzulande die erste "Jägerin" ist, sind im englischen Original inzwischen übrigens gleich zwei Frauen fester Teil des Ensembles von "The Chase".