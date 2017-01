"I have a stream": Zattoo startet große Kampagne

© Zattoo

Die Umstellung auf DVB-T2 nimmt der Streaming-Anbieter Zattoo zum Anlass, um in einer großangelegten Marketingkampagne auf das eigene Angebot aufmerksam zu machen. Helfen sollen klassische Werbemittel, aber auch Youtuber.

Unter dem Claim "I have a stream", als Anlehnung an die berühmte Rede von Martin Luther King, hat der Streaming-Anbieter Zattoo eine neue Kampagne gestartet. Ziel ist es, auf die Vorteile des eigenen Angebots hinzuweisen. In den Videospots, die auf Youtube und Facebook, aber auch bei TV-Sendern zu sehen sein sollen, nimmt man mit ironischen Seitenhieben die Nachteile der traditionellen Empfangswege aufs Korn. Anlass der Kampagne ist die Umstellung auf DVB-T2 Ende März, die wohl rund zehn Prozent der deutschen Haushalte betrifft, hier hofft Zattoo auf viele Neukunden.

Darüber hinaus setzt Zattoo bei seiner Kampagne auch auf Radiospots und Out-of-Home-Werbung, dafür kooperiert man unter anderem mit dem Radiosender Energy. Zudem hat Zattoo den Youtuber Felix Bahlinger engagiert, der in Online-Tutorials und Infomercials im Radio auf die Vorteile des Angebots aufmerksam macht. Ab März soll es zudem für Umsteiger entsprechende Angebote geben. Die Kampagne wird bis April laufen, insgesamt investiert Zattoo einen siebenstelligen Betrag.

"Anfang 2017 ist genau der richtige Zeitpunkt, die Vorteile des TV-Streamings für die Verbraucher zu kommunizieren. Unsere neue ‚I have a stream’-Kampagne ist Forderung, Anspruch und Vision zugleich. Sie ist grundpositiv", erläutert Jörg Meyer, Chief Officer Content & Consumer bei Zattoo. "Wir gehen fest davon aus, dass ein erheblicher Teil der DVB-T Nutzer in diesem Jahr zu alternativen Empfangswegen wechseln wird. Insgesamt schätzen wir die Zahl derer, die von DVB-T zu TV-Streaming-Angeboten wie Zattoo wechseln, auf eine halbe Million."