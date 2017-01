Sky Sport News HD setzt auf Fußball-Testspiele

© Sky

Wenige Wochen nach dem Start im Free-TV will Sky Sport News HD erneut mit Live-Fußball punkten. In den kommenden Tagen wird der Sender gleich mehrere Testspiele übertragen. Auch Sport1 will auf diese Weise die Winterpause überbrücken.

Sky hat sich die Übertragungsrechte an mehreren Fußball-Testspielen gesichert. In den kommenden beiden Wochen sollen insgesamt vier Partien beim inzwischen frei empfangbaren Sportnachrichtensender Sky Sport News HD ausgestrahlt werden. Den Anfang macht die Partie zwischen Wolfsburg und Heerenveen im Trainingslager in La Manga, die am Samstag ab 14:50 Uhr gezeigt werden soll. Kommentator ist Marcel Meinert.

Ebenfalls in Spanien tritt am Dienstag die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach gegen den belgischen Tabellendritten Zulte Waregem an, die ihre Vorbereitungen in Marbella absolviert. Moderator Thomas Wagner begrüßt die Zuschauer ab 16:50 Uhr. Am Donnerstag, den 12. Januar meldet sich Sven Schröter ab 17:50 Uhr mit dem Spiel des SC Freiburg gegen den FC Brügge, ehe SSNHD am 14. Januar ab 15:20 Uhr die Begegnung zwischen Eintracht Braunschweig und Werder Bremen zeigt, die von Sascha Roos kommentiert wird.

Sky Sport News HD weicht damit zeitweise von seinem Rolling-News-Prinzip ab und tritt damit ein Stück weit mehr in Konkurrenz zu Sport1, das für die kommenden Tage ebenfalls diverse Testspiele in Aussicht gestellt hat. So zeigt der Sender etwa die Partien von Borussia Dortmund gegen PSV Eindhoven, Standard Lüttich und Rot-Weiß Erfurt. Darüber hinaus wird unter anderem Mainz gegen Rotterdam und Bremen gegen Brügge übertragen.