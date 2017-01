Bauer erhöht Schlagzahl von "Mutti kocht am besten"

© Bauer Media Group

Die Bauer Media Group ist mit ihrem Food-Magazin "Mutti kocht am besten" offenbar sehr zufrieden. Weil es gut läuft, erhöht der Verlag nun die Erscheinungsweise: Das bislang nur viermal im Jahr erscheinende Heft kommt ab März zweimonatlich an die Kioske.

Das seit Oktober 2014 erscheinende Food-Magazin "Mutti kocht am besten" läuft gut für die Bauer Media Group, weshalb der Verlag der Chefredakteurin Jessika Brendel nun mehr Ausgaben pro Jahr spendiert. Statt viermal pro Jahr, wird das Heft ab März zweimonatlich erscheinen, insgesamt also sechsmal im Jahr. Mit dem Titel will Bauer urbane und trendbewusste junge Männer und Frauen zwischen 20 und 35 Jahren ansprechen. Das Magazin kostet pro Ausgabe 4,50 Euro, die Druckauflage beträgt 130.000 Exemplare.

"Es freut mich sehr, dass wir unseren Kunden durch die Frequenzerhöhung und die crossmediale Präsenz entsprechend erweiterte Angebote machen können", sagt Ilona Kelemen-Rehm, Gesamtanzeigenleiterin Food. "Im Fokus steht dabei immer eine authentische Einbindung der Marke des Kunden auf allen Kanälen, die im Einklang mit den redaktionellen Inhalten steht." Online gab es zuletzt bereits Änderungen: So hat "Mutti" einen eigenen Bereich auf lecker.de, wo die User ausgewählte Inhalte wiederfinden. "Das Portal wird super angenommen und die Inhalte sind so beliebt, dass die User sie gerne selber weiter im Netz verbreiten und teilen, insbesondere auf Pinterest", sagt Inga Leister, Digital Business Director Women, Youth & Food bei Bauer Xcel Media.