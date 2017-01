Nackte Fakten: Nächstes Dating-Format bei RTL II

© RTL II

RTL II arbeitet derzeit an der Adaption der britischen Dating-Show "Naked-Attraction", der Arbeitstitel lautet "Nackte Fakten". Die Suche nach passenden Kandidaten läuft bereits. Ähnliche Formate kommen bereits in nächster Zeit.

2017 wird das Jahr des Dating, zumindest bei RTL II. Der Sender will sich in diesem Jahr verstärkt auf dieses Genre konzentrieren, das hat man bereits vor einigen Monaten angekündigt. Und mit "Wirt sucht Liebe", "Undressed" und "All Inclusive" gibt es bereits drei Formate, die sich mit dem Thema beschäftigen und demnächst starten. Mit "Nackte Fakten" kommt nun eine vierte Sendung hinzu. Unter diesem Arbeitstitel arbeitet RTL II derzeit nämlich an einer Adaption der britischen Show "Naked-Attraction".

Das wird aus einem Castingaufruf der Produktionsfirma ersichtlich: Tower Productions sucht derzeit nämlich Singles ab 21 Jahren, die "mutig genug sind, etwas vollkommen Neues zu wagen". Tower produziert unter anderen "Undercover Boss" für RTL, "Das große Backen" für Sat.1 und "Geschickt eingefädelt" für Vox. "Nackte Fakten" beschreibt man als "ehrliche und sympathische Dating-Show", in der über den eigenen Körper und Sex gesprochen wird. Reißerisch will man dabei nicht sein.

In der Show selbst wählen alleinstehende Männer und Frauen über mehrere Spielrunden hinweg Kandidaten für ein Date aus. Das Besondere: Die Date-Anwärter sind nackt. In Großbritannien sind im Sommer fünf Folgen bei Channel 4 zu sehen gewesen. Mit durchschnittlich rund eineinhalb Millionen Zuschauern war die Sendung für den kleinen Kanal ein schöner Erfolg.