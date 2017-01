Disney Channel zeigt schräge Serie "Galavant" ab März

© ABC

Die mit witzigen Dialogen und Musical-Nummern gespickte US-Serie "Galavant" ist ab März auch im deutschen Fernsehen zu sehen, der Disney Channel zeigt die 18 Folgen immer donnerstags. Allerdings nicht zur Primetime, sondern relativ spät.

Im Oktober hat der Disney Channel einen Schwenk in seiner Serien-Strategie angekündigt: Neue Stoffe sollen fortan nicht mehr zur besten Sendezeit laufen, sondern immer etwas später am Abend (DWDL.de berichtete). So handhabt man es nun auch mit der ABC-Serie "Galavant", die man ab dem 2. März immer donnerstags ab 22 Uhr zeigt. Die Comedy-Musicalserie brachte es beim US-Network ABC zwischen 2015 und 2016 auf zwei Staffeln mit insgesamt 18 Folgen.

In der Serie, in der es auch immer wieder Musical-Nummern zu sehen gibt, geht es um den schneidigen Ritter Galavant. Sein heldenhafter Alltag nahm ein jähes Ende, als Madalena – seine Auserwählte – entführt wurde, ihm das Herz brach und den Bösewicht König Richard zum Gemahl nahm. Fünf Jahre später hat Galavant nicht nur die ritterlichen Taten aufgegeben, sondern auch angefangen seinen Kummer in Alkohol zu ertränken. Als eines Tages Prinzessin Isabella von Valencia die Hilfe des "Großen Galavant" ersucht, ihr Reich vor einem Bösewicht zu retten (keinem Geringeren als König Richard höchstpersönlich), sieht Galavants treuer Knappe Sid einen entscheidenden Wendepunkt für seinen Herren.





Galavant muss zurück in den Sattel und soll sich an seinem Erzfeind rächen, Madalena zurückzuerobern und so endlich zu seinem persönlichen Happy End kommen. Bei ABC erreichten zwei Folgen zum Auftakt noch durchschnittlich 7,42 Millionen Zuschauer, danach ging es aber schnell auf weniger als fünf bzw. vier Millionen hinab. Die zweite Staffel endete mit gerade einmal 2,15 Millionen Zuschauern. ABC zog daraufhin den Stecker bei der Serie, die eigentlich mal als Lückenfüller für "Once Upon A Time" ins Programm genommen wurde.