RTL bestätigt Dschungelcamper der elften Staffel

Noch eine Woche bis zum Auftakt der elften Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Jetzt hat RTL die zwölf Namen bestätigt, die diesmal in der Realityshow mitwirken werden - Überraschungen sind allerdings nicht mehr darunter...

Die ersten Namen geisterten schon vor Monaten durch die Boulevardpresse, doch wie immer hielt sich RTL mit der Bekanntgabe seiner mehr oder weniger prominenten Dschungelcamper zurück. Eine Woche vor dem Start der elften Staffel hat der Kölner Sender jetzt aber die Katze aus dem Sack gelassen - echte Überraschungen sind nach den Spekulationen der vergangenen Wochen allerdings nicht dabei.

So wird auch das Model Gina-Lisa Lohfink, das sich im zurückliegenden Jahr vor Gericht verantworten musste, den Flug nach Australien antreten. Daneben werden der frühere Neue-Deutsche-Welle-Star Fräulein Menke, TV-Sternchen Sarah Joelle Jahnel, Schauspielerin Nicole Mieth und die Vox-Maklerin Hanka Rackwitz in der elften Staffel mit dabei sein. Nastassja Kinski gehört dagegen nicht zum Cast der Show - an ihrer Stelle wird nun stattdessen Kader Loth zum Teilnehmerfeld zählen.

Unter den männlichen Dschungelcampern befindet sich mit Thomas Häßler wie erwartet mal wieder ein ehemaliger Fußballprofi. Zu den weiteren Kandidaten von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gehören Schauspieler Markus Majowski, Sänger Marc Terenzi, der als Mallorca-Auswanderer bekannt gewordene Jens Büchner, It-Boy Florian Wess sowie Alexander Keen, der von sich behaupten kann, Ex-Freund einer Ex-"Topmodel"-Kandidatin zu sein.

RTL wird die von ITV Studios Germany produzierte Show ab dem 13. Januar um 21:15 Uhr ausstrahlen. Die weiteren Ausgaben laufen in den darauffolgenden zwei Wochen wie gehabt täglich um 22:15 Uhr. Wie gehabt werden dann auch wieder Sonja Zietlow, Daniel Hartwich und Dr. Bob mitwirken.