funk-Mysteryserie "Wishlist" erhält zweite Staffel

Angesichts von mehr als 100.000 Abonnenten zeigt sich Radio Bremen zufrieden mit dem Zuspruch für die funk-Mysteryserie "Wishlist". Eine jetzt in Auftrag gegebene zweite Staffel soll daher möglichst an den Erfolg anknüpfen.

Mit "Wishlist" hat das öffentlich-rechtliche Jugendangebot funk zum Start eine Mystery-Webserie an den Start gebracht, die bei der Zielgruppe offensichtlich gut ankam: Mehr als 100.000 Abonnenten zählt der YouTube-Kanal inzwischen - da überrascht es nicht, dass Radio Bremen die junge Produktionsfirma Outside the Club jetzt mit der Produktion einer zweiten Staffel beauftragt hat. Die Serie soll wieder in Kooperation mit MDR Sputnik entstehen.

Ende Dezember war das Finale der ersten Staffel auf dem "Wishlist"-Kanal erschienen, der nach Angaben von Radio Bremen bereits drei Millionen Videoabrufe verzeichnete. Im Zentrum der Serie steht die App "Wishlist", die die Erfüllung jedes Wunsches verspricht - allerdings nicht, ohne Gegenleistungen zu fordern. Die 17-jährige Mira und ihre Freunde entdecken die App und sind zunächst begeistert von ihren Möglichkeiten, bis sie feststellen, dass ihr Handeln Konsequenzen nach sich zieht, die sie nie erwartet hätten.

Die Hauptrolle spielt Vita Tepel, auch die aus "Club der roten Bänder" bekannte Schauspielerin Nele Schepe ist Teil des Ensembles. Darüber hinaus sind auch bekannte YouTuber wie Dagi Bee, Hello Chrissy, MrTashpack, Davis Schulz und Soaraya Ali mit dabei.