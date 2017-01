The CW plant Neuauflage von "Charmed"

© Paramount Pictures

Von 1998 bis 2006 gab es neue Folgen der Serie "Charmed" in den USA zu sehen. Nun könnte die Serie über die Schwestern Halliwell von The CW aus dem Grab geholt und aufgefrischt werden...

Gegen Ideenlosigkeit hilft immer noch der Blick in die Vergangenheit und der Griff in den Archiv-Schrank. Fündig wurde der Sender The CW beim Buchstaben "C", hinter dem sich die Geschichte über drei Schwestern mit Zauberkräften verbirgt. Bestellt wurde dort ein Drehbuch für eine Neuauflage der Serie "Charmed - Zauberhafte Hexen", die in den USA acht Staffeln lang auf dem Network The WB zu sehen war. In Deutschland lief die einst unter dem Dach Aaron Spellings produzierte Serie ab 1999 zuerst bei ProSieben über den Schirm. Ganz neu ist die Idee, das Trio auf eine andere Art zu inszenieren, jedoch nicht. Bereits vor drei Jahren gab es entsprechende Pläne bei CBS, die dann aber nicht realisiert wurden.

In der Ursprungsversion gelangen die drei unterschiedlichen Schwestern Prue (Shannon Doherty), Piper (Holly Mary Combs) und Phoebe (Alyssa Milano) nach dem Tod ihrer Großmutter durch den Fund eines antiken Buches in den Besitz übersinnlicher Kräfte. Das Ziel lautet fortan: das Böse bekämpfen, die Unschuldigen aus ihrer Not retten - und sich dabei nicht selbst zerfleischen. An dieser Maxime ändert sich auch nichts, als Prue Ende der dritten Staffel den Serientod stirbt und das Gespann durch eine weitere Halbschwester, Paige Matthews (Rose McGowan), ergänzt wird.

Bekannt ist bislang noch wenig über das "Charmed"-Revival, lediglich, dass es ins Jahr 1976 zurückverlegt werden soll und sich in einer noch nicht weiter spezifizierten Weise an das Original halten will. Hinter dem Projekt steht das dem Sender The CW bestens bekannte Team der Dramedy "Jane the Virgin", die sich dort derzeit in der dritten Staffel befindet. Neben der forcierten Wiederauferstehung der Halliwell-Schwestern wird dort übrigens gerade an einem Reboot zu "Dynasty" (hierzulande als "Denver Clan" bekannt) und einer Serienversion des Films "The Lost Boys" gearbeitet.