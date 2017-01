Ulrich Reitz verlässt den "Focus" endgültig

© DWDL © Burda

Seit März des vergangenen Jahres ist Ulrich Reitz nun schon nicht mehr Chefredakteur beim "Focus". Nun verlässt das Gründungsmitglied des Nachrichtenmagazins den "Focus" endgültig, das hat der Verlag mittlerweile bestätigt.

Der "Focus" verliert mit Ulrich Reitz einen prägenden Kopf: Reitz verlässt das Unternehmen zum 31. Januar auf eigenen Wunsch. Eine Burda-Sprecherin hat verschiedene Medienberichte bestätigt, zuerst berichtete kress.de über den bevorstehenden Abgang. Reitz arbeitete zuletzt als Editor at Large beim Nachrichtenmagazin und war in dieser Funktion für die Themengebiete Politik und Debatte zuständig.

Zwischen Oktober 2014 und Februar 2016 war er Chefredakteur des "Focus", konnte in dieser Zeit aber auch nicht den Auflagenverfall stoppen. Im März 2016 wurde er durch "Super Illu"-Chefredakteur Robert Schneider abgelöst. Mit Reitz verliert der "Focus" nun zudem eines seiner Gründungsmitglieder, in den ersten Jahren war er unter anderem Leiter der Parlamentsredaktion in Bonn. Später arbeitete er fast zehn Jahre lang als Chefredakteur der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung".