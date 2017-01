CSU-Politikerin brüllt bald wohl in "Höhle der Löwen"

© Dagmar Wöhrl/Tobias Koch

Bislang ist Vox noch auf der Suche nach einem fünften Investor für die neue Staffel "Die Höhle der Löwen" gewesen. Wie die "Bild" nun berichtet, ist man in der Politik fündig geworden: Eine aktuell noch im Bundestag sitzende CSU-Politikerin soll neu als Investorin sein.

Jochen Schweizer wird bekanntlich nicht mehr in der kommenden Staffel von "Die Höhle der Löwen" mit dabei sein, stattdessen will er sich wieder verstärkt auf sein eigentliches Business konzentrieren. Alle anderen Investoren konnte Vox an Bord halten, das war bereits Anfang Dezember klar (DWDL.de berichtete). Und nun hat Vox offenbar auch eine Nachfolgerin für Jochen Schweizer gefunden - Dagmar Wöhrl. Die 62-Jährige wird laut einem Bericht der "Bild" die Investoren-Runde rund um Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Frank Thelen und Ralf Dümmel komplettieren.

Damit würde es in diesem Jahr auch wieder zwei Frauen bei den Investoren geben. Als sich Lencke Steiner 2015 aus der Sendung verabschiedete, vergrößerte sich der Männeranteil bei den Löwen von drei auf vier. Wöhrl ist eine interessante Wahl, ist sie doch vor allem als Politikerin bekannt. Derzeit sitzt sie noch für die CSU im Bundestag, bei der nächsten Wahl wird sie aber nicht mehr antreten. Weder Wöhrl noch Vox äußerten sich gegenüber der "Bild" zu dem Bericht. Wöhrl machte am Freitag allerdings Andeutungen auf ihrer Facebook-Seite, dass man schon bald mehr von ihrem ersten "Projekt" nach ihrem Abschied aus dem Bundestag erfahren werde.

Seit 1994 sitzt Wöhrl nun schon im Bundestag, 1977 wurde sie außerdem zur "Miss Germany" gewählt. Neben ihrer Tätigkeit als Politikerin arbeitet sie auch in der Modefirma ihres Mannes, Hans Rudolf Wöhrl, mit. Seit 2011 gehört sie außerdem dem Verwaltungsrat und dem Beirat der Schweizer Bank J. Safra Sarasin an. Laut der "Bild" führt Wöhrl zudem mit ihrem Mann und ihrem Sohn eine Beteiligungsgesellschaft, aus der sie die Gelder für die TV-Show nehmen will.