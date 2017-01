ProSieben weitet "Kiss Bang Love" etwas aus

© ProSieben

Mitte Februar feiert die zweite Staffel der Dating-Show "Kiss Bang Love" ihre Premiere, erneut zeigt ProSieben das Format im Anschluss an "Germany's Next Topmodel". Statt vier gibt es dieses Jahr sechs Folgen zu sehen.

Mit "Kiss Bang Love" hat ProSieben im vergangenen Jahr für unterschiedliche Reaktionen gesorgt. Einige Zuschauer und Kritiker waren sichtlich verwirrt ob des Konzepts der Sendung, Annemarie Carpendale bringt in der Show ein Single mit zwölf weiteren Alleinstehenden zusammen. Der Single küsst sich dann mit Augenbinde durch das Teilnehmer-Feld und wählt die besten fünf Küsser aus - diese kommen dann in Runde zwei. Dort wird weiter gedated - ohne Maske. Die vier Folgen der ersten Staffel erreichten im Schnitt 1,34 Millionen Zuschauer und 12,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Nun hat ProSieben bekannt gegeben, dass es Mitte Februar mit erhöhter Schlagzahl weitergehen wird. Ab Donnerstag, den 16. Februar, zeigt ProSieben die zweite Staffel, die sechs Folgen umfassen wird. Erneut wird "Kiss Bang Love" damit also im Anschluss an "Germany’s Next Topmodel" zu sehen sein, der Quotenvorlauf dürfte also gut sein. Eine Woche zuvor feiert die Topmodel-Suche ihre Premiere. "Red" rückt wie schon im vergangenen Jahr auf den etwas späteren Sendeplatz um 23:30 Uhr.

Marktanteils-Trend: Kiss Bang Love





Einen Tag zuvor beginnt ProSieben übrigens noch einmal mit der Ausstrahlung der Sitcom "Odd Couple". Derzeit läuft die zweite Staffel in der Nacht von mittwochs auf donnerstags in deutscher Erstausstrahlung. Wenn das Finale am 8. Februar zu sehen gewesen ist, beginnt ProSieben in der Woche darauf noch einmal mit der ersten Folge der ersten Staffel.