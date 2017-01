Trends 2017: Gutjahr & Co. blicken in die Glaskugel

© flickr: Vigfús Þór Rafnsson

Addressable-TV, Virtual Reality, das Ende von DVB-T: 2017 verspricht für die Bewegtbildbranche ein spannendes Jahr zu werden. Doch was erwarten Experten und TV-Macher? nextMedia.Hamburg hat sich diesbezüglich umgehört...

Das Jahr hat gerade begonnen - für einen Blick in die Glaskugel ist es also noch nicht zu spät. Die Medieninitiative nextMedia.Hamburg, die Ende März in der Hansestadt erneut den new TV Kongress veranstalten wird, hat genau das gemacht und eine bunte Mischung aus Experten vor und hinter der Kamera befragt, welche Trends sie für die Bewegtbildbranche erwarten und wohin die Reise für das klassische Fernsehen geht. Die Antworten...

"Streaming ist der neue Mainstream. Der neue Player, den die Networks fürchten sollten, heißt nicht Netflix, sondern Amazon."

Richard Gutjahr, Journalist und Blogger



"Ich gehe davon aus, dass Livestreams dieses Jahr noch mehr an Fahrt gewinnen werden. Wir sind ja mit heuteplus schon seit längerem dabei und wollen unsere Livestreams 2017 weiter ausbauen und professionalisieren. Vor allem die direkte Zuschauerinteraktion macht viel Spaß und liefert oft wertvolle Impulse."

Daniel Bröckerhoff, Moderator "heute+", ZDF





"Der wichtigste Trend sind für mich 'virtuelle Operator' wie Sling und Playstation Vue in den USA. In den USA stehen drei weitere für 2017 in den Startlöchern, unter anderem Amazon und Hulu. In Europa sehen wir mit Zattoo, Magine, Waipu, Molotov, TV Player, etc. einen ähnlichen Trend. Damit wechseln wir von Rundfunk auf IP Technik und zwar nicht nur für das Programm, sondern auch für die Werbung. Diese Entwicklung wird die gesamte TV-Wertschöpfungskette durcheinander wirbeln."

Ingo Reese, Roku, Content Acquisition Europe

"Apple gibt dem Thema VR/AR im Jahr 2017 noch mal einen Schub! Und 360°-Video und VR-Produktionen werden gleichzeitig auch für kleinere Unternehmen bezahlbar. Diese Inhalte werden immer mehr in Social Media stattfinden. Content Marketing und Sponsored Posts in Social 360°-Videos - dafür stellen wir uns 2017 auf."

Martin Heller, IntoVR, Co-Founder

"Mit Blick auf den Fernsehmarkt wird die Umstellung auf DVB-T2 zu einer Neuverteilung von Millionen von Haushalten auf alternative Empfangswege führen. Bei Zattoo gehen wir von bis zu 500.000 Geräten aus, die heute noch über DVB-T das TV-Signal empfangen und im Laufe des Jahres zu TV-Streaming Plattformen wechseln werden. Daneben wird 2017 das Jahr sein, in welchem TV-Sender mit neuen Möglichkeiten der Werbefinanzierung, wie Addressable TV und Dynamic Ad Insertion, zum ersten Mal relevante Umsätze erzielen werden."

Jörg Meyer, Zattoo International, Chief Officer Content & Consumer

"2017 wird 'klassisches Fernsehen' immer mehr im Web präsent sein. Mit Livestreams, aber auch eigens entwickelten Formaten für Social Media und Mobile - im Wahljahr vor allem auch im Newsbereich."

Ralf Klassen, Cone, Chefredakteur

"Nach Beschleunigung und Fragmentarisierung werden sich aus meiner Sicht Gegenbewegungen der Verlangsamung und Nostalgisierung intensivieren. Viele ZuschauerInnen freuen sich auf Wiederbegegnungen von klassischen Unterhaltungskonzepten wie Show, Sport und Comedy. Gleichzeitig blicken sie gerne etwa via Facebook live in das Leben der Anderen. Angesichts vielfältiger Fakenews zeigt sich auch das Bedürfnis nach gründlich recherchierten, faktenbasierten Informationen auch im derzeit so gehypten Postfaktischen Zeitalter."

Prof. Dr. Joan Kristin Bleicher, Universität Hamburg, Professorin für Medienwissenschaft am Institut für Medien und Kommunikation