Sat.1 Gold: "Lenßen live" geht im Februar weiter

Durch allerlei skurrile Geschichten sorgte "Lenßen live" im vorigen Jahr für einigen Buzz in den sozialen Netzwerken. Jetzt steht ein Termin für die neuen Folgen in Sat.1 Gold fest. Zuvor geht auch ein weiteres Format mit Ingo Lenßen weiter.

Die "Sommerpause" dauerte über ein halbes Jahr, doch jetzt steht ein Termin für die Rückkehr von "Lenßen live" ins Programm von Sat.1 Gold fest: Wie der Sender gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte, gibt es ab dem 23. Februar jeweils donnerstags um 22:15 Uhr sechs neue Folgen der "Recht-Sprech-Stunde" mit Ingo Lenßen zu sehen. Knapp zwei Stunden lang wird der Anwalt dann wieder wöchentlich am Telefon die Fragen seiner Zuschauer beantworten.

"Lenßen live" erlangte im vergangenen Jahr in den sozialen Netzwerken einen gewissen Kult-Status - vor allem durch so manch skurriles Problem von Lenßens Anrufern. "Wir scheinen den Zeitgeist getroffen zu haben. Die Leute interessieren sich für die Geschichten des Lebens, und bestenfalls lernen sie noch etwas dabei", sagte Ingo Lenßen im Sommer zu DWDL.de. "Es geht oft um ganz alltägliche Probleme, mit denen sich viele Anwälte allerdings nicht beschäftigen wollen, weil sie meist nicht Kosten deckend zu bearbeiten sind. Trotzdem beschäftigt es die Leute, sie suchen lebensnahe Lösungen, wollen verstehen, warum sie eine Strafe bekommen haben oder welche Rechte sie haben."

In Sat.1 Gold wird Lenßen ab Ende Februar übrigens Doppelschichten schieben, weil der Sender im Vorfeld von "Lenßen live" ab 20:15 Uhr auch noch sechs neue jeweils zweistündige Folgen des Formats "Lenßen klärt auf" ausstrahlen will, in dem der Anwalt über die größten Rechtsirrtümer und Gauner-Maschen informiert. Anhand von realen Fällen und nachgestellten Szenen möchte Lenßen deutlich machen, was erlaubt ist und was nicht. In Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Bayern gibt er außerdem Tipps, wie man kriminelle Fallen idealerweise vermeidet.

Durch die Ausstrahlung der Sendungen, die beide von Constantin Entertainment produziert werden, fährt Sat.1 Gold die Dosis der Scripted Realitys übrigens zurück. Aktuell setzt der Sender, der sich ältere Frauen als Zielgruppe auserkoren hat, am gesamten Donnerstagabend noch auf Wiederholungen der Ermittler-Dokus "K11", "Niedrig & Kuhnt" sowie "Lenßen & Partner". Allerdings hat Sat.1 Gold für diese Programme gerade erst eine zusätzliche Primetime-Programmleiste am Mittwochabend eröffnet.