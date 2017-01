"Der Alte" ermittelt ab Ende Februar im ZDF

© ZDF/Jacqueline Krause-Burberg

Wenn die aktuelle Staffel von "Der Staatsanwalt" im ZDF zu Ende ist, übernimmt mit "Der Alte" gleich die nächste Krimiserie den Sendeplatz am Freitag um 20:15 Uhr. Anders als noch 2016 gibt es dieses Mal sogar gleich acht neue Folgen zu sehen.

Mit durchschnittlich 5,35 Millionen Zuschauern ab drei Jahren ist die letzte Staffel von "Der Alte" ein schöner Erfolg für das ZDF gewesen. Der Marktanteil am Freitagabend lag damit im Schnitt bei starken 17,0 Prozent, auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit durchschnittlich 8,1 Prozent relativ gut aus, die erste Folge der Staffel erzielte damals mit 9,7 Prozent sogar ein neues Allzeit-Hoch. Ende Februar kehrt die Serie aus ihrer Pause zurück, ab dem 24. Februar zeigt das ZDF neue Folgen zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr.

"Der Alte" nimmt damit den Sendeplatz von "Der Staatsanwalt" ein, das derzeit noch auf dem Sendeplatz zu sehen ist. Mit acht Ausgaben ist die neue Staffel auch recht lang, 2016 sahen die Zuschauer nur fünf neue Folgen. Im Anschluss an den Staffelauftakt von "Der Alte" am 24. Februar zeigt das ZDF zudem das Staffelfinale von "SOKO Leipzig".

In der ersten neuen Folge von "Der Alte" geht es um die Radioredakteurin Sylvia, die erdrosselt wurde. Kommissar Voss ermittelt und die Spur führt auf einen Bauernhof, wo Sylvia in einer Gruppe von Esoterikern ihr Glück suchte - und einem Guru verfiel. Der charismatische Christoph, der die Gemeinschaft führt, kennt keine Skrupel, für seine eigensüchtigen Zwecke die Menschen auf dem Hof zu verraten - unter ihnen Rike und Frank, die so sehr an ihn glauben. Musste Sylvia sterben, weil sie dem Guru auf die Schliche kam? Die Spur führt zu einem Radiosender, in dem Christoph eine nächtliche Call-in-Sendung hat. Als die Ermittler in einer seiner Sendungen über Christophs zweifelhaftes Verständnis von Leben und Sterben erfahren, wird ihnen dessen Philosophie suspekt.