QVC zeigt "kochen & genießen" ab sofort häufiger

Bislang läuft "kochen & genießen" beim Shopping-Sender QVC einmal im Monat, ab sofort wird diese Schlagzahl erhöht. Die Sendung ist fortan immer einmal pro Woche für rund drei Stunden zu sehen, QVC intensiviert damit die Zusammenarbeit mit der Bauer Media Group.

Seit 1985 tischt das Koch-Magazin "kochen & genießen" aus dem Hause Bauer seinen Lesern nun schon monatlich Rezepte auf. Seit 2012 geschieht das auch in einer eigenen TV-Show beim Shopping-Sender QVC. Und wie Bauer und QVC nun bekannt gegeben haben, wird diese Kooperation nun intensiviert. Die Sendung wird in Zukunft einmal in der Woche dienstags um 21 Uhr zu sehen sein, bislang lief das Format nur einmal im Monat. Die Entscheidung zur Erhöhung der Schlagzahl sei aufgrund der "Beliebtheit des Formats" getroffen worden, heißt es von den Unternehmen.

In der dreistündigen Show werden Rezepte aus dem Food-Magazin ausprobiert und live verkostet. Pia Ampaw und Sascha Lauterbach moderieren das Format und stehen auch am Herd. "Bei 'kochen & genießen TV' zeigen wir live und in Farbe, dass die Gelinggarantie hält, was sie verspricht. Wir machen unsere Marke erlebbar und noch anfassbarer für unsere Zielgruppe", sagt Bianca Schwarz, Brand Managerin Food Bauer Media Group, über die Kooperation.

Gina Deeble, Vice President Commerce Platforms QVC: "'kochen & genießen TV' ist eines unserer Erfolgsformate – die Frequenzerhöhung lag also nahe. Die Partnerschaft ist eine tolle Möglichkeit, Entertainment/Infotainment und Verkauf zu verbinden. Unsere Kunden erhalten so einen echten Mehrwert, denn unsere Produktexperten erläutern und beraten ausführlich. Das Shoppingerlebnis verlängern wir selbstverständlich über alle unsere Plattformen, indem wir aufbereiteten Content auf Facebook Live, YouTube sowie unseren eigenen digitalen Plattformen einsetzen."