"Laura Diamond" und Falco-Doku bei kabel eins

Zum 60. Geburtstag von Falco spendiert kabel eins dem Sänger eine zweistündige Dokumentation am Sonntagabend. Ein paar Tage später wiederholt der Sender "Detective Laura Diamond" von Anfang an.

Noch bis Ende Januar wird kabel eins sonntags zur besten Sendezeit den Trends 2017 auf den Grund gehen, danach sind an zwei Sonntagen wieder "Deutschlands größte Kriminalfälle" zu sehen. Am 19. Februar setzt kabel eins aber auf eine völlig andere Programmfarbe und nimmt eine Dokumentation über Falco ins Programm. An diesem Tag wäre der Österreicher nämlich 60 Jahre alt geworden. Die Dokumentation zeichnet das Leben der Pop-Ikone nach: von den Anfängen in Wien über seinen Aufstieg zum Star bis zu seinem nach wie vor rätselhaften Tod.

Produziert wird die Doku vom Wiener Filmproduzenten Rudi Dolezal und seiner Produktionsfirma DoRo Produktion. Dolezal produzierte unter anderem schon Dokus über Freddie Mercury und war mit "Dolezal Backstage" bei Servus TV zu sehen. In dem Format erzählt er von seinem Leben und Begegnugen mit verschiedenen Musikgrößen. Darüber hinaus hat er zusammen mit Falco auch dessen Musikvideo "Rock me Amadeus" gedreht.

Kurz darauf ändert sich auch das Line-Up am Freitagabend bei kabel eins: Ab dem 24. Februar zeigt der Sender nämlich ab 20:15 Uhr "Detective Laura Diamond". Die Serie lief schon einmal zwischen 2015 und 2016 bei Sat.1, erzielte dort nach einem sehr guten Start zuletzt aber nur noch schwache Marktanteile. Kabel eins wiederholt nun vorerst die erste von zwei Staffeln und beginnt dabei mit Folge eins. Eine Woche zuvor zeigt der Sender das Serienfinale von "Forever" auf diesem Sendeplatz. Im weiteren Verlauf des Abends sind bei kabel eins wie gehabt "Castle"-Wiederholungen zu sehen.