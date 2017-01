Tele 5 setzt "Boomarama" mit neuem Konzept fort

© Tele 5

Zur dritten Staffel bekommt die Late-Night-Show "Boomarama" mit Aurel Mertz mal wieder ein neues Studio spendiert - zudem soll sich auch das Konzept verändern. Selbst den Namen der Sendung lässt Tele 5 nicht unangetastet.

Tele 5 hält an "Boomarama" fest und wird im Frühjahr eine neue Staffel seiner Late-Night-Show mit Aurel Mertz ausstrahlen. Dabei soll allerdings "alles neu" werden, wie es von Seiten des Senders heißt. Fortan nennt sich die Sendung "Boomarama 3000" und sendet aus einem neuen und zugleich größeren Studio, auch wenn Mertz bereits zur zweiten Staffel mit seiner Show in ein neues Studio gezogen war.

Ebenfalls neu ist, dass sich "Boomarama 3000" fortan in jeder Ausgabe ausschließlich einem Thema widmen wird. So soll es etwa um Themen wie Autorität oder Anziehungskraft gehen. Dazu wird dann ein jeweils passender Studiogast eingeladen. Dass sich so viel ändert, kommt überraschend, war die Show im vorigen Jahr doch mit bis zu 4,1 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum ein voller Erfolg für Tele 5. Geplant sind nun zunächst zehn weitere Folgen, die ab dem 17. März ausgestrahlt werden.