Berlusconi-Firma und TF1 steigen bei Studio71 ein

© ProSiebenSat.1

Das Multi-Channel-Netzwerk (MCN) der ProSiebenSat.1-Gruppe, Studio71, befindet sich auf Wachstumskurs. Nun steigen die Berlusconi-Firma Mediaset und TF1 ein. Beim deutschen TV-Konzern spricht man von einer "digitalen Medien-Allianz".

Die ProSiebenSat.1-Gruppe wird in Zukunft verstärkt mit ihren Partnern aus Frankreich und Italien zusammenarbeiten - zumindest wenn es um Influencer Marketing geht. ProSiebenSat.1, die französische TF1 Group sowie Mediaset, der Medienkonzern von Silvio Berlusconi aus Italien, gehen eine "digitale Medien-Allianz" ein. TF1 und Mediaset steigen im Rahmen einer Kapitalerhöhung beim deutschen MCN Studio71 ein, die Franzosen übernehmen 6,1 Prozent, die Italiener 5,5 Prozent. 70 Prozent der Anteile verbleiben bei ProSiebenSat.1. Die Gesamtbewertung von Studio71 beläuft sich damit auf rund 400 Millionen Euro.

Im Zuge des Deals erwirbt ProSiebenSat.1 zudem eine strategische Minderheitsbeteiligung an "Finder Studios", einem französischen MCN, an dem TF1 bereits Anteile hält. Diesem Vorhaben müssen das deutsche Kartellamt und die österreichischen Wettbewerbshüter allerdings erst noch zustimmen. Darüber hinaus haben der deutsche Medienkonzern und Mediaset die Gründung eines Joint Ventures in Italien vereinbart, um das MCN-Geschäftsmodell demnächst auch dort auszurollen.

In einer Pressemitteilung erklärt ProSiebenSat.1, dass man mit dem nun geschlossenen Deal in Frankreich und Italien den Wachstumskurs der vergangenen Jahre fortsetze. In den beiden Ländern soll nun schnell die entsprechende Infrastruktur aufgebaut werden, um die Geschäfte voranzutreiben. Christof Wahl, Digitalvorstand und COO ProSiebenSat.1 Group, sagt: "Die Partnerschaft mit der TF1 Group und Mediaset eröffnet uns den Zugang zu europäischen Schlüsselmärkten, in denen der Online Video-Markt gerade richtig Fahrt aufnimmt und große Potenziale verspricht. Mit der vereinten Vermarktungspower unserer Medienhäuser verfügen wir über ein zugkräftiges Ecosystem, über das wir zusätzliche Erlöse generieren können und die digitale Erfolgsgeschichte von Studio71 fortschreiben werden."

Studio71 wurde erst 2013 von den Geschäftsführern Sebastian Weil und Ronald Horstman gegründet, zwei Jahre später übernahm man das US-Netzwerk Collective Digital Studio (DWDL.de berichtete), das heute ebenfalls als Studio71 firmiert. Mit weltweit rund sechs Milliarden Video Views im Monat gehört das MCN zu den großen Playern am Markt. Insgesamt beschäftigt Studio71 etwa 200 Mitarbeitern in fünf Ländern - nun sollen auch neue Büros in Paris und Mailand hinzukommen.