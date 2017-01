"HTGAWM" kommt im März bei RTL Crime zurück

© ABC

Amerikanische Fans haben die neuen Folgen von "How to Get Away with Murder" bereits ab letztem September zu sehen bekommen. Hierzulande hat das Warten auch bald ein Ende: RTL Crime wird die dritte Staffel ab März ausstrahlen.

Die Staranwältin Annalise Keating (Viola Davis, "The Help") ist noch längst nicht damit fertig, Spuren zu verwischen und Fälle zu gewinnen. Daher kehrt sie in "How to Get Away with Murder" hierzulande am Montag, den 6. März, um 20:15 Uhr zurück auf die Bildschirme. Auf RTL Crime startet somit die bereits dritte Staffel der Emmy prämierten Erfolgsserie von Shonda Rhimes, die frische 15 Episoden bereithält.

Nachdem das Finale der zweiten Staffel den Zuschauer mit einer fragenden Mine hinterlassen hat, wird in der ersten Folge ein Blick in die Zukunft gewagt: Auch Monate nach den dramatischen Ereignissen müssen die Studenten von Keating noch in ihren Alltag finden. Doch die Geister der Vergangenheit wollen sie einfach nicht in Ruhe lassen. Denn nachdem Annalise hinter Franks (Charlie Weber) Geheimnis gekommen ist, bleibt dieser verschwunden. Dennoch müssen sie nach vorn blicken und sich wieder auf das Hier und Jetzt konzentrieren, denn Annaliese hat viel mit ihnen vor.

Praktische Erfahrung sammeln sie bei einem pro bono-Projekt, das ihnen einiges abverlangt. Wie gewohnt werden die Handlungsstränge auf drei verschiedenen Zeitebenen thematisiert: In der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. So erfährt der Zuschauer gleich zu Beginn der dritten Staffel, wie die Studenten den Sommer verbracht haben und schnell wird klar: Der war alles andere als ruhig. Außerdem passiert etwas, dass schwerwiegende Fragen aufwirft: Annalises Haus brennt nieder und eine Person wird tot aufgefunden.

Mit dem altbekannten Stammcast aus Wes Gibbins (Alfred Enoch, "Harry Potter"-Reihe), Connor Walsh (Jack Falahee, "Twisted"), Michaela Pratt (Aja Naomi King, "Black Box"), Asher Millstone (Matt McGorry, "Orange Is the New Black") und Laurel Castillo (Karla Souza, "Die Kinder des Señor Noble") kommen auch allerhand Gaststars zum Zug. So werden unter anderem Esai Morales ("From Dusk Till Dawn – Die Serie"), Amy Madigan ("Straßen in Flammen"), Brett Butler ("Grace"), Emily Swallow ("Supernatural"), Wilson Bethel ("Hart of Dixie"), Roxanne Hart ("Highlander"), Cicely Tyson ("Roots"), Austin Basis ("Beauty and the Beast") und Mark L. Taylor ("Melrose Place") zu sehen sein.