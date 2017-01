RTLplus holt Gameshows in neuer Kombi zurück

© RTLplus / Gregowius / Weber / Hempel

Neue Staffeln seiner 2016 gestarteten Gameshows hat RTLplus bereits angekündigt, nun hat der Sender auch verraten, wann die neuen Folgen zu sehen sein werden. Los geht’s Mitte Februar, RTLplus probiert dann aber eine neue Kombination der Sendungen aus.

Weil die Neuauflagen der Gameshows "Jeopardy", "Familienduell", "Ruck Zuck" und "Glücksrad" im vergangenen Jahr gut funktioniert haben, kündigte der Sender schnell zweite Staffeln für die jeweiligen Shows an. Die neuen Folgen werden seit wenigen Tagen in den Nobeo-Studios in Hürth produziert. Und RTLplus will diese schnell auf die Bildschirme bringen: Wie der Sender nun angekündigt hat, geht es am 20. Februar mit "Familienduell" und "Glücksrad" weiter.

Zwei neue Folgen vom "Familienduell" werden dann werktags ab 18:35 Uhr gezeigt. Im Anschluss daran zeigt RTLplus zwei Ausgaben vom "Glücksrad". Insgesamt 60 neue Folgen der Gameshows liegen vor. Wenn die Erstausstrahlungen beendet sein werden, kehren wohl auch "Jeopardy" und "Ruck Zuck" zurück. Derzeit laufen nur Wiederholungen im Programm des noch recht jungen Senders. An den Besetzungen der Shows hat sich unterdessen nichts geändert: Inka Bause moderiert auch weiterhin das "Familienduell", Jan Hahn das "Glücksrad".

RTLplus verändert mit der Rückkehr von "Familienduell" und "Glücksrad" die Kombination seiner Gameshows. Im vergangenen Jahr schickte der Sender noch "Jeopardy!" und "Familienduell" im Doppelpack gemeinsam auf Sendung, erst danach "Ruck Zuck" und "Glücksrad". Durch die Änderung erhofft man sich offenbar einen besseren Zuschauerfluss. "Familienduell" rückt zudem auf den früheren Sendeplatz, bislang war das Format immer ab 19:25 Uhr zu sehen, nun muss Inka Bause eine knappe Stunde früher ran.

Interessantes Quotendetail am Rande: Den Zuschauern bei RTLplus war es ganz offensichtlich egal, ob beim Sender neue Folgen oder nur Wiederholungen der Gameshows zu sehen sind. Die derzeit laufenden Wiederholungen von "Ruck Zuck" und "Glücksrad" liegen jedenfalls auf dem Niveau der Erstausstrahlungen - teils auch darüber.