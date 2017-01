eOne holt deutschen BBC-Mann Fritzsche an Bord

© DWDL © eOne

Christian Fritzsche wechselt von der BBC Worldwide zum kanadischen Medienkonzern eOne. Seine Tätigkeit bleibt aber der deutschsprachige Raum, er verantwortet fortan die Verbreitung der Inhalte des Unternehmens in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Der Kölner Standort von BBC Worldwide blutet weiter aus: Nach dem überraschenden Ausscheiden von Isabelle Helle im vergangenen Jahr verlässt nun die nächste Führungskraft das Unternehmen. Christian Fritzsche, bislang TV Manager bei BBC Worldwide und unter anderem verantwortlich für den Aufbau der Bereiche Drama, Children's, Light Entertainment und Formats, wechselt nämlich zum kanadischen Medienkonzern Global studio Entertainment One (eOne). Das hat eOne nun in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

Fritzsche wird bei eOne Vice President of International Sales und sich in dieser Position um die Verbreitung von vorhandenen und neuen Inhalten des Unternehmens in Deutschland, Österreich und der Schweiz kümmern. eOne entwickelt, produziert, kauft und verbreitet TV-Programme über alle Genres hinweg. Der Medienkonzern kümmert sich unter anderem um den internationalen Vertrieb der neuen Serie "Designated Survivor" mit Kiefer Sutherland. Auch die Verbreitung von "The Walking Dead" läuft über eOne. Auch bei der Serie "Ransom", bei der zuletzt die RTL-Gruppe eingestiegen ist, kümmert sich eOne um den Vertrieb.

"Wir freuen uns sehr, Christian in unserem Team begrüßen zu können", sagt Stuart Baxter, President eOne Television International. "Deutschland ist ein wachsender Markt und signifikant für unser Geschäft. Christians großes Wissen und seine starken Beziehungen werden für uns von unschätzbarem Wert sein." Fritzsche selbst freut sich auf seine neue Aufgabe: "eOne ist ein Weltklasse-Produzent und vertreibt qualitativ hochwertige Inhalte. Ich freue mich, in dieser Wachstums-Zeit zum Team hinzustoßen zu können." Fritzsche kündigte außerdem an, neue Beziehungen im DACH-Raum aufbauen zu wollen.