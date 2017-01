Burda kauft britischen Konzern Immediate Media

© Hubert Burda Media

Hubert Burda Media lässt sich trotz Brexit nicht abschrecken und kauft mit Immediate Media einen großen, britischen Medienkonzern. Der bringt unter anderem die "Radio Times" heraus. Über den Kaufpreis schweigt Burda, mehrere hundert Millionen Euro werden spekuliert.

Bereits kurz vor Weihnachten hat der britische Guardian berichtet, dass Hubert Burda Media kurz vor dem Kauf des britischen Medienkonzerns Immediate Media steht. Nun meldet Burda Vollzug, zum 11. Januar hat man Immediate übernommen. In dem Konzern erscheinen mehr als 75 Medienmarken, darunter auch die "Radio Times", einer der beliebtesten Magazintitel des Landes. Burda preist den Titel als "profitabelste Zeitschriftenmarke Großbritanniens" an. Mehr als 19 Millionen Konsumenten würden jeden Monat mit den Inhalten und Services von Immediate interagieren.





Immediate Media beschäftigt mehr als 1300 Mitarbeiter und ist noch recht jung. Erst 2011 wurde das Unternehmen nach einem Zusammenschluss mehrerer Medienplattformen gegründet. Unterstützt wurde die Gründung damals von Exponent Private Equity - und genau von diesem Private-Equity-Investor hat Burda das Unternehmen jetzt übernommen. Über den Kaufpreis schweigt sich Burda aus, man habe darüber Stillschweigen vereinbart, heißt es in einer Pressemitteilung. Der "Guardian" spekulierte aber bereits im Dezember, dass ein solcher Deal rund 310 bis 320 Millionen Euro schwer sein könnte.

Paul-Bernhard Kallen, CEO von Hubert Burda Media, erklärt den Zukauf so: "Immediate Media ist eine großartige Plattform für das Zeitschriften-, genauso wie für das digitale Konsumentengeschäft in Großbritannien. Das erfolgreiche Führungsteam verfügt über umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Verlag, Technologie und E-Commerce und hat ein wachsendes, profitables Unternehmen mit einer großen und loyalen Konsumentenbasis aufgebaut. Wir glauben, dass Burda und Immediate Media perfekt zusammenpassen – das gilt für die Segmente, in denen wir unterwegs sind, genauso wie für das unternehmerische Denken der beiden Partner."

Der britische Markt ist Burda nicht neu. Derzeit publiziert der Konzern dort schon mehrere Magazine, darunter "YourHome" und "Wedding". Zuletzt ist man beim Online-Marktplatz notonthehighstreet.com eingestiegen. Nun will Burda das Wachstum bei Immediate beschleunigen. "Ziel ist es, Immediate Media zu einem Unternehmen mit diversifizierten Erlösquellen und Geschäftsmodellen auszubauen. Inhalte und Transaktionen sollen über Marken, Zielgruppen und Plattformen hinweg eng verbunden werden."