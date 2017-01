Vox: Rütter kümmert sich um neue Promi-Vierbeiner

© Vox/Markus Hertrich

Mitte Februar gibt es bei Vox ein Wiedersehen mit alten Bekannten: So wird Tierpsychologe Martin Rütter erneut als "V.I.P.-Hundeprofi" zu Einsätzen gerufen. Auch die "Ab in die Ruine" geht kurz darauf mit neuen Folgen weiter.

"Hundeprofi" Martin Rütter kümmert sich demnächst wieder um die Vierbeiner von Promis: Ab dem 18. Februar strahlt Vox die nunmehr siebte Staffel von "Der V.I.P.-Hundeprofi" auf dem bewährten Sendeplatz am Samstag um 19:10 Uhr aus, auf dem aktuell noch "Die Pferdeprofis" mit neuen Fällen zu sehen sind. Vom "V.I.P.-Hundeprofi" sind indes fünf neue Episoden geplant, in denen es um die Hunde von Sänger Joey Heindle, Schlagerstar Anna-Maria Zimmermann, Schauspieler Götz Otto, Model Mario Galla und Sängerin Lucy Diakovska geht.

Einen Tag später gibt's zudem ein Wiedersehen mit "Ab in die Ruine": Vox hat sechs neue Folgen der Dokusoap in Aussicht gestellt, in der diverse Heimwerker bei ihren Arbeiten begleitet werden. Mit dabei sind auch wieder Ingo und Marion, in deren Eigenheim ein gemütlicher Weinkeller entstehen soll. Dabei kommt es allerdings erwartungsgemäß zu einigen Problemen, weil die Wände nass sind. Ausgestrahlt werden die neuen Folgen übrigens sonntags um 18:15 Uhr und damit eine Stunde früher als bisher.