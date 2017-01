Paul Panzer erhält eigene Show bei Sat.1

© Sat.1/Tim Wegener

Eigentlich kennt man Paul Panzer vor allem aus dem RTL-Programm. Nun wechselt er zu Sat.1 und erhält dort eine eigene Unterhaltungsshow, bei der zwei Promiteams gegeneinander antreten werden. Zeigen wird Sat.1 die Show freitags.

"Panzer, ich begrüße Sie" - mit diesem Spruch ist Paul Panzer zuerst im Radio bekannt geworden, später war er in etlichen RTL-Formaten zu sehen. Zuletzt zeigten die Kölner meist aber nur noch seine Bühnenshows - und auch die liefen im vergangenen Jahr nicht besonders berauschend, ausgenommen natürlich, RTL programmierte Panzer im Anschluss an das Dschungelcamp. Nun bekommt Panzer eine eigene Show bei Sat.1. Diese ist für den Freitagabend geplant und soll noch im Frühjahr auf Sendung gehen.

In "Paul Panzers Comedy Spieleabend" treten zwei Promiteams in mehreren Spielrunden gegeneinander an. Sie müssen Begriff en zeichnen, pantomimisch spielen oder "unter herausfordernden Umständen" erklären. "Activity" und "Tabu" in Fernsehform also. Produziert wird die Show von Constantin Entertainment. Constantin entwickelt derzeit auch die Neuauflage von "Der Maulwurf" - angeblich auch für Sat.1 (DWDL.de berichtete). Was Panzers Sat.1-Engagement für RTL bedeutet, ist derzeit noch nicht ganz klar. Auf Nachfrage heißt es aus Köln lediglich: "Es gibt derzeit keine aktuellen Programme mit Paul Panzer bei RTL."

Sat.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger sagt zur neuen Show: "Ein Spieleabend mit Paul Panzer verspricht jede Menge Spaß und Unterhaltung. Ich freue mich sehr, dass Paul Panzer seine erste eigene Spielshow in Sat.1 moderiert." Paul Panzer selbst verspricht: "Meine prominenten Kandidaten müssen sich richtig warm anziehen!"