Goldene Kamera: Publikum wählt beste Satire-Show

Wenn im März die Goldene Kamera verliehen wird, erhält auch die beste Satire-Shows des Landes eine Auszeichnung. Diese wird allerdings nicht von der Jury bestimmt, sondern von den Zuschauern. Diese können nun noch bis Ende Januar abstimmen.

Satire-Deutschland ist Öffentlich-Rechtlich. Zu diesem Schluss könnte man zumindest kommen, wenn man sich die Shows aus diesem Genre ansieht, die jetzt bei der Goldenen Kamera zur Auswahl stehen. Die "Beliebtesten Satire-Shows" stammen ausschließlich von öffentlich-rechtlichen Sendern. Und während in den anderen Kategorien der Preisverleihung eine Jury, der auch Carolin Kebekus und Johannes B. Kerner angehören, entscheidet, sind beim Thema Satire die Zuschauer gefragt.

Noch bis zum 27. Januar können diese ihre Lieblings-Show wählen, das funktioniert online auf der Webseite der Goldenen Kamera sowie telefonisch und per SMS. Die Preisverleihung findet am Samstag, den 4. März, in der Hamburger Messe statt und wird live vom ZDF übertragen. Erstmals verleiht die Funke Mediengruppe in diesem Jahr auch die Goldene Kamera Digital Awards. Diese Veranstaltung findet bereits am 18. Februar statt und wird von ZDFneo übertragen.

"Mit Witz und Verstand legen die Gesichter dieser Shows den Finger in die Wunde, um absurde Momente zu entdecken und unschöne zu entlarven. Die klugen Köpfe vor und hinter der Kamera übernehmen mit ihren oft messerscharfen Analysen immer mehr eine Kompassfunktion für die aktuelle gesellschaftliche Stimmung", sagt Christian Hellmann, Chefredakteur der Funke Programmzeitschriften. "Gerade in einem Jahr wie 2016 mit all den politischen Brüchen und Unsicherheiten erlebte und erlebt die Satire ein großes und für uns durchaus preiswürdiges Comeback."

Über diese Satire-Shows kann ab sofort abgestimmt werden: