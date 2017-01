History zeigt "Roots"-Remake als Oster-Event

© History

Die US-Serie "Roots" - ein Remake der gleichnamigen Produktion aus den 70er Jahren - wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz an Ostern als Event gezeigt. Der Bezahlsender History öffnet sich damit erstmals für Fiction.

Premiere für History: Ähnlich wie die US-Kollegen wird sich der Pay-TV-Sender demnächst auch hierzulande für Fiction öffnen. Dafür sorgt die neue Serie "Roots", für die es nun auch einen Ausstrahlungstermin gibt: Gezeigt werden soll die Produktion an den Oster-Feiertagen in Form einer Event-Programmierung. History strahlt zwischen Karfreitag, dem 14. April und Ostermontag, den 17. April täglich ab 22:10 Uhr eine Doppelfolge aus. Die Wiederholung ist zudem am jeweils folgenden Tag ab 20:15 Uhr zu sehen.

Das achtteilige Drama erzählt die Geschichte von Kunta Kinte (Malachi Kirby), der als Jugendlicher von Sklavenhändlern aus Gambia nach Amerika verschleppt wird, sowie seiner Nachkommen, von der Kolonialzeit im 18. Jahrhundert bis zur Abschaffung der Sklaverei zum Ende des amerikanischen Bürgerkriegs. Das Remake der Serie aus dem Jahr 1977 war bei seiner Erstausstrahlung auf den US-Sendern Sendern History, Lifetime und A&E mit mehr als fünf Millionen Zuschauern ein voller Erfolg.

Neben Malachi Kirby ("Payback - Tag der Rache") sind in der Serie unter anderem die Oscar-Gewinner Forest Whitaker ("Der letzte König von Schottland") und Anna Paquin ("Das Piano") sowie Golden-Globe-Gewinner Jonathan Rhys Meyers ("Die Tudors") und "CSI"-Star Laurence Fishburne zu sehen. "Roots" ist eine Produktion der A+E Studios in Zusammenarbeit mit Marc Toberoff und The Wolper Organization, der Produktionsfirma der Originalserie "Roots" aus den 70ern.

Begleitet wird die Ausstrahlung hierzulande übrigens von zwei einstündigen Dokus: "Roots: Die Geschichte der Sklaverei" läuft am 16. April um Mitternacht, "Roots: Die Doku zur Serie" folgt einen Tag später ebenfalls im Anschluss an die Serienausstrahlung.