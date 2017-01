ZDFneo verschenkt 50.000 Euro in neuer Show

© ZDF/Frank Dicks

In einer neuen Show bei ZDFneo müssen sechs Kandidaten nichts weiter tun, als sich vorzustellen und einen Einblick in ihr Leben zu geben. Eine Jury entscheidet dann ganz subjektiv, wer von ihnen 50.000 Euro erhält. Eine Psychologin verfolgt das Geschehen.

Es gibt im deutschen Fernsehen etliche Shows, bei der eine Jury über das Abschneiden von Kandidaten befindet und der Sieger am Ende einen Geldbetrag erhält. In der neuen ZDFneo-Show "Bist Du 50.000 wert?" ist das ähnlich, nur müssen die Kandidaten nichts besonderes können und stattdessen nur als sie selbst überzeugen. So stellen sich sechs Kandidaten in fünf Runden vor und geben nach und nach verschiedene Informationen von sich preis. Eine fünfköpfige Jury entscheidet, welcher Kandidat nach den einzelnen Runden die Show verlassen muss. Der Sieger bekommt das Geld.





Die Jury-Mitglieder sind zwei Studentinnen, ein Journalist, ein Kommunikationscoach und ein Hausmeister. Sie entscheiden nur nach ihren subjektiven Eindrücken, wer in die nächste Runde kommen soll. Die Diplom-Psychologin Karola Haupt verfolgt die gesamte 90-minütige Show an Monitoren in einem Nebenraum und kommentiert anschließend das Verhalten der Jury. Dabei soll deutlich werden, wie wir uns eine Meinung über andere bilden und wie uns Vorurteile dabei beeinflussen.

Neben ganz normalen Dingen (Name, Alter, Job, Hobbys), die die Kandidaten erzählen, werden sie auch in vermeintlich unbeobachteten Situationen gefilmt. Dafür hat ZDFneo Micky Beisenherz und Matthias Roll (ehemals Mitglied bei Y-Titty) engagiert, sie agieren als Lockvögel. Moderiert wird die von ITV Studios Germany produzierte Show von Jochen Schropp, der schon einige andere Formate beim kleinen Sender präsentiert hat. ZDFneo zeigt "Bist Du 50.000 wert?" am Samstag, den 25. Februar, ab 22 Uhr.