Orkanwarnung: Sat.1 geht in NFL-Verlängerung

© ProSieben Maxx/Martin Saumweber

Wegen einer Orkanwarnung musste die für morgen geplante Begegnung zwischen den Pittsburgh Steelers und den Kansas City Chiefs um einige Stunden verschoben werden. Übertragen wird sie daher nun bei Sat.1, auch ProSieben Maxx zeigt aber Football.

Eine Orkanwarnung sorgt nicht nur für einen verschobenen Anstoß der Begegnung zwischen den Pittsburgh Steelers und den Kasnsas City Chiefs, sondern wirbelt auch das Programm ein wenig um. Eigentlich hätte ProSieben Maxx die Partie der Divisional Round nämlich am Sonntagabend live übertragen wollen. Dazu kommt es nun nicht, stattdessen geht Sat.1 in der Nacht von Sonntag auf Montag in die Verlängerung und sendet auch die verschobene Partie zwischen Pittsburgh und Kansas City. Sat.1 beginnt die Übertragung um 02:20 Uhr deutscher Zeit, kommentieren werden Florian Schmidt-Sommerfeld und Experte Roman Motzkus.

Sat.1 ist am Sonntagabend ohnehin bereits im NFL-Modus, schließlich überträgt der Privatsender bereits ab 22:30 Uhr auch die Begegnung zwischen den Green Bay Packers und Dallas Cowboys live. Kommentiert wird dieses Spiel von Frank Buschmann, Experte wird Patrick Esume sein. Buschmann ist auch bereits am heutigen Samstag beim Spiel der Seattle Seahwaks gegen die Atlanta Falcons am Start. Als Experte wird Buschmann dann Jan Stecker an seiner Seite begrüßen dürfen.

Auch ProSieben Maxx muss am Sonntag allerdings nicht auf Football verzichten. Auch wenn es keine Live-Übertragung geben wird, steht weiterhin "ran Football" auf dem Programm. Der Spartensender wird kurzerhand die Partie der Houstan Texans bei den New England Patriots noch einmal wiederholen. Live gibt es die Begegnung in der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 02:15 Uhr zu sehen. Kommentiert wird das Spiel von Florian Schmidt-Sommerfeld gemeinsam mit Experte Roman Motzkus.