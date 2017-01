"You are wanted": Amazon nennt Release-Datum

© Amazon

Der Ehrgeiz von Amazon Prime Video ist sehr deutlich: Man will der erste Streaming-Anbieter sein, der eine eigene deutsche Serie vorlegt. Mit Blick auf Netflix gelingt dies wohl, wenn da bloß nicht ProSiebenSat.1-Konkurrent Maxdome wäre.

Am Montagmorgen hat Amazon den Starttermin für "die erste deutsche Serie eines Video-Streaming-Services" (O-Ton Pressemitteilung) bekannt gegeben: Am Freitag, den 17. März gehen alle sechs Episoden der von Warner Bros. und Matthias Schweighöfer produzierten Miniserie "You are wanted" online. Amazon misst sich hier offensichtlich am Wettbewerb mit Netflix, deren erste deutsche Serie aus dem Hause Wiedemann & Berg noch auf sich warten lässt.

Das ProSiebenSat.1-Angebot Maxdome geht allerdings geht schon am 26. Januar mit seiner Buddy-Comedy „Jerks“ online. Am Mittwoch wird sie in Berlin vorgestellt. Dr. Christoph Schneider, Geschäftsführer Amazon Video Germany, konkretisiert dann auch: "'You Are Wanted' schreibt ein kleines Stück Mediengeschichte. Es ist die erste deutsche Serie eines globalen Video-Streaming-Dienstes und die Qualität ist hervorragend."



Hauptdarsteller, Regisseur und Produzent Matthias Schweighöfer schwärmt: "Das ist die Serie, die ich immer drehen wollte." In "You are wanted" spielt er Lukas Franke, einen jungen Hotelmanager und Familienvater, der aus seinem Alltag gerissen wird, als jemand seine persönlichen Daten hackt und anfängt seine Lebensgeschichte neu zu schreiben. Neben Schweighöfer spielen u.a. Alexandra Maria Lara, Karoline Herfurth und Tom Beck mit.



"Wie bei unseren großen Erfolgsfilmen im Kino haben wir auch bei 'You are wanted' alles gegeben, um packende Unterhaltung und Spannung für ein sehr breites Publikum hochwertig zu produzieren", erklärt Dan Maag, Produzent und Geschäftsführer der Pantaleon Films GmbH und Produzent Willi Geike, Präsident und Geschäftsführer von Warner Bros. Entertainment GmbH ergänzt: "Für Warner Bros. ist dies ein weiterer Schritt im Rahmen der Strategie, zusammen mit den innovativsten und kreativsten deutschen Talenten hochwertige Spielfilme und TV-Serien zu produzieren."